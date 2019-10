Manovra | Gualtieri | ‘fiduciosi in ok Ue’**

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Siamo fiduciosi” nel via libera della Commissione europea al Bilancio del governo prefigurato con la Nadef. Così il ministro dell’Economia Robertoa Confindustria, sottolineando che il dialogo con Bruxelles “è costante”, e che la flessibilità sul deficit chiesta da Roma “è in linea con le norme europee”. L'articolo, ‘fiduciosi in ok Ue’** CalcioWeb.

Corriere : Gualtieri: «Conti, servono 14 miliardi. Salvini ha aperto la crisi per non fare la manovra» - TgLa7 : Gualtieri: 'Salvini si è dimesso perché non voleva fare la manovra' - ricpuglisi : Nel conto del #Papeete ci sono dentro anche i minibot di @borghi_claudio. Bravo @gualtierieurope che ricorda la co… -