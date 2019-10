Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Iinper due appuntamenti del tour europeo in programma per il. Una delle band simbolo del British Indie Rock, arriva nel nostro Paese per soli due appuntamenti in programma ae a. L'8il concerto è atteso ai Magazzini Generali die il 9(Bolzano), presso Thalguterhaus. La band presenterà il nuovo album di inediti,, oltre ad una selezione di successi del suo repertorio. Ihanno infatti pubblicato 7 album grazie ai quali hanno raggiunto il successo mondiale e venduto 6 milioni di dischi in tutto il globo. Hanno inoltre vinto 3 volte i BRIT Awards e scalato le classifiche con 5 album nella Top10 e con 8 singoli nella Top20.Il nuovo album deisi intitolaed è stato rilasciato a giugno. Ha conquistato pubblico e critica fin dal primo momento e ha consentito ...

OptiMagazine : Kaiser Chiefs in Italia nel 2020, a Milano e Lagundo a febbraio con Duck - Relics_Live : Nuovo articolo: Kaiser Chiefs tour 2020 due date in Italia - SanremoAncheNoi : RT @RockRebelMag: Kaiser Chiefs a febbraio in Italia -