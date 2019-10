Il marito accusa la moglie di amare più i cani rispetto a lui | si vendica con i due

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Un uomo geloso per le troppe attenzioni che ladedicava ai due piccolidi casa, due chihuahua, ha compiuto un gesto atroce. L’uomo ha deciso dirsi lanciando dal balcone i due chihuahua. Uno dei dueè morto sul colpo, l’altro è stato soccorso ma è in gravissime condizioni. L’orrendo gesto si è verificato a Chicago negli Stati Uniti d’America. Il tremendo gesto è avvenuto dopo una violenta lite traterminata con scontro verbale molto acceso. L’uomo al termine della lite ha preso i duee gli ha lanciati dal balcone. La donna ha raccontato alle forze dell’ordine che ilera molto violento e più di una volta le aveva alzato le mani. Il cane deceduto sul colpo aveva 17 anni. L’uomo è stato preso in custodia dalle forze dell’ordine e sarà processato per maltrattamento nei confronti di animali.

