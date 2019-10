Giulia De Lellis | Damante? Un sollievo per lui non avermi tra le pa

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Luana Rosato Non tutto ciò che si legge nel libro diDecorrisponde a verità: ad esempio, la influencer ha rivelato di non essere mai stata insofferente nei confronti della cura maniacale della pelle di AndreaNon tutto quello cheDeha scritto nel libro "Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza” corrisponde a verità. Qualcosa è stata romanzata e, ad ammetterlo, è stata proprio la influencer. Dopo il grande successo ottenuto con il primo libro scritto da Stella Pulpo in cuiDeha messo nero su bianco la sua storia con Andrea, l’attuale fidanzata di Andrea Iannone ha voluto raccontare quali passi del romanzo non rispecchiano esattamente la realtà dei fatti. Intervistata da La Stampa, dunque, la Deha ammesso che alcuni aneddoti sul suo ex fidanzato non sono veritieri, uno fra tutti il fatto che ...

