Ciclista dilettante cade a 100 metri dal traguardo e muore a 22 anni

(Di lunedì 7 ottobre 2019) “Non esistono parole che possano mitigare il dolore di una tragedia come questa”. Così esordisce su Facebook Davide Cassani, allenatore della nazionale di ciclismo italiana, nel post in cui comunica la morte del giovane corridore 22enne GiovIannelli. Ildella Hato Green Tea Beer-Cipriani è caduto nella volata della quinta e ultima tappa del Trofeo Bassa Valle Scrivia a Molino dei Torti, gara riservata alla categoria dilettanti disputata sabato 5 ottobre. La tragedia si è consumata in meno di 200dal, poco prima della volata, quando le squadre si stavano organizzando per lo sprint. La velocità elevata ha causato la caduta di Iannelli che ha sbattuto violentemente la testa contro un pilastro di un cancello a bordostrada che gli ha spaccato il casco. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, costringendo il ...

