Bruchi | Le urla non entrano nello studio di Povera Patria

(Di lunedì 7 ottobre 2019) "Siamo all'inizio di questa stagione, ma gli ascolti sono buoni così come la curva. L'orgoglio è fare un prodotto completamente interno Rai, dalla regia agli inviati". Annalisaparla dicon orgoglio. Ogni lunedì sera, subito dopo Stasera tutto è possibile, la giornalista racconta la settimana politica con il supporto di Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli su Rai2. "Questa è una fase politica molto vivace. Dopo quello che è capitato quest'estate le persone continuano a informarsi. Siamo passati da un governo sovranista a uno europeista, è cambiata la maggioranza e ci sono tante facce nuove: la gente ha voglia di capire chi sono i nuovi interlocutori. C'è una dose di curiosità in più rispetto a periodi un po' più piatti", racconta a Tvblog la giornalista senese.fa informazione politica?"Politica, ma anche economica. Sono felice perché...

