Altre novità per Android Auto | piccolo restyling per Google Maps | più coerente e gradevole

Tasker 5.8.5 ottiene l'automazione del tema scuro per Android 10 e Altre novità : L'aggiornamento alla versione 5.8.5 di Tasker permette all'app di automatizzare l'attivazione del tema scuro, inoltre apporta anche un miglioramento per Google Drive e un paio di correzioni di bug. L'ultima versione di Tasker consente di attivare eventi in base all'attivazione o meno del tema scuro di Android, modificare l'impostazione in base all'ora del giorno e all'apertura di specifiche applicazioni.

Ecco le Altre novità di Amazon che (per ora) non arriveranno in Italia : Nelle scorse ore il team di Amazon ha ampliato l'ecosistema di prodotti del colosso dell'e-commerce, annunciando diversi nuovi device. Ecco quali sono

Rugby Nations 19 si aggiorna alla nuova stagione con controlli migliorati e Altre novità : Rugby Nations 19 è una simulazione completa e dal ritmo serrato in cui potrete creare la vostra squadra All Star personalizzata con il vostro stadio e competere nella coppa del mondo di Rugby. I controlli di gioco e il gameplay sono ora più semplici da padroneggiare rispetto a qualsiasi titolo precedente e prevedono uno stick analogico per muovere i giocatori e dei pulsanti azione.

Whatsapp - gli stati diventano Facebook stories (e Altre novità) : Whatsapp sta per cambiare. Gli stati diventeranno Facebook stories e arriva Facebook Pay all'interno di un corposo aggiornamento in arrivo per Android e iOS. Non è un mistero: l'app di messaggistica è al centro di un restyling completo che ha già portato numerosi miglioramenti nel corso dell'ultimo anno, ma che è ancora ad uno stadio iniziale, visto che presto arriveranno la pubblicità (nel 2020) e il

BMW - La 520d mild hybrid e le Altre novità in arrivo : La BMW aggiorna alcuni dei suoi modelli nel consueto passaggio autunnale che anticipa i Model Year 2020. Sono previste novità per la Serie 1, la Serie 3, la Serie 5, la Serie 8, la X5, la X6 e la X7. mild hybrid al debutto sulla BMW 520d. La Serie 5, già proposta in versione plug-in hybrid, introduce nuovi allestimenti con sistema mild hybrid a 48 Volt, abbinati al 2.0 diesel da 190 CV, alla trazione posteriore o integrale e alla

Formula 1 - la Ferrari non smette di svilupparsi : Binotto svela Altre novità in vista del Gp di Singapore : Il team principal ha già cancellato le due vittorie di Leclerc, concentrandosi sull'appuntamento di Marina Bay per il quale sono previste ulteriori novità Due vittorie, quattro podi e altrettante pole position: questi sono i risultati ottenuti dalla Ferrari nel Gran Premio di Singapore. Il prossimo week-end si correrà proprio sul circuito di Marina Bay, più vicino alle caratteristiche della Mercedes piuttosto che a quelle del

Google Chrome 77 per Android non smette di sorprendere : ecco varie Altre novità : Chrome 77, il cui rollout è iniziato da qualche giorno, nasconde diverse novità oltre a quelle che vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi.

Google Chrome 77 è in roll out per Android con una nuova pagina Download e Altre novità : Dopo la versione per Mac, Windows e Linux, Google Chrome 77 Android ora è disponibile anche per Android con modifiche alla pagina Download e una più ampia disponibilità della condivisione di una pagina.

Apple Watch 5 - iPad e le Altre novità mostrate da Apple : Non solo iPhone 11: sul palco del keynote Apple del 10 settembre perché sono stati protagonisti anche i nuovi Apple Watch 5 e il nuovo iPad da 10,2 pollici che vanno ad aggiornare i rispettivi cataloghi facendo anche da alfieri delle nuove versioni dei sistemi operativi dedicati. Scopriamo tutto con le caratteristiche tecniche, foto, prezzo e uscita. Apple Watch 5 Confermatissimo il rumoreggiato Apple Watch 5 che ha puntato su un display con

Lo spettro del terrorismo ed Altre novità in NCIS 17 - Ziva e Gibbs in pericolo di vita nei primi due episodi : Non solo tornerà nella première di stagione, ma anche nel secondo episodio di NCIS 17: Ziva sarà decisamente protagonista del ritorno della serie su CBS, in onda dal prossimo 24 settembre. E si vedrà anche nel corso della stagione, come confermato dagli showrunner. Il suo ritorno in scena è ancora avvolto dal mistero, sia quello sulla sua finta morte sia per quanto riguarda il pericolo imminente che l'ha riportata da Gibbs nel finale di NCIS

Calciomercato - le notizie di oggi : scambio Sampdoria-Spal - le novità su Icardi - le Altre trattative : POSSIBILE scambio Sampdoria-Spal – Ultimi giorni di Calciomercato e trattative caldissime, le squadre si preparano a rinforzarsi dopo la prima giornata del campionato di Serie A e completare le rose. Contatto tra Sampdoria e Spal, le due società stanno lavorando ad un possbile scambio che riguarda Viviani e Sala, aggiornamenti previsti tra oggi e domani. Il Torino deve fare i conti con il caso Nkoulou ma si muove anche in entrata,

L'App Google 10.49 prepara il tutorial sui gesti di Android 10 per Google Assistant e Altre novità : Il codice contenuto nella versione 10.49 dell'App Google rivela che il team di sviluppo sta lavorando su un tutorial che spiega come avviare Google Assistant con la nuova navigazione gestuale di Android 10, inoltre la modalità Driving Assistant potrebbe ottenere una modalità scura.

L'Ultra Bonus è disponibile in Pokémon Go con Jirachi e Altre novità : L'evento Ultra Bonus è disponibile in Pokémon Go come una ricompensa per i giocatori che completano l'evento Sfida globale del gioco e dura tre settimane. Tra le novità è confermata la presenza di Jirachi e di alcuni Pokémon Unova e Unown. A conclusione delle celebrazioni, Niantic offre inoltre una maglietta di Jirachi in-game per chiunque completi la speciale ricerca di "Un sonno da mille anni".