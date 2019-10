Fonte : repubblica

(Di domenica 6 ottobre 2019) In esclusiva i contenuti del provvedimento del gip. "Nessuna documentazione che attesti una possibile malattia psichica". L'omicida "aveva familiarità con le armi"

repubblica : Trieste, l'ordinanza che manda in carcere il killer dei poliziotti: 'Poteva essere una mattanza' [news aggiornata a… - Alien1it : Trieste, l'ordinanza che manda in carcere il killer dei poliziotti: 'Poteva essere una mattanza'.>È un malato psich… - Claudia63592467 : RT @EmiliaUA: Bisogna ammettere una cosa: chi tra di noi non ha riflettuto sulla facilità con cui il dominicano è riuscito a impossessarsi… -