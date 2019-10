Spoiler 5^ puntata di Un Passo dal Cielo | Eva torna a San Candido | problemi per Isabella

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 6 ottobre 2019) La quinta stagione di Undalha ormai raggiunto il giro di boa: giovedì 10 ottobre, infatti, andrà in onda su Rai Uno la quintadella fiction che sta registrando un grande successo in termini di ascolti. Anche nel prossimo episodio non mancheranno i colpi di scena e tante saranno le avventure che avranno come protagonisti il capo della forestale Francesco Neri (Daniele Liotti), il commissario Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) e le new entry, Adriana e Valeria Ferrante. In particolar modo a Sanfarà il suo ritorno Eva (Rocio Munoz Morales) che sconvolgerà l'equilibrio appena riconquistato da Vincenzo. InoltreFerrante (Jenny de Nucci), orfana della madre Adriana, verrà arrestata e Francesco Neri sarà vicino a ritrovare il figlio perduto....

