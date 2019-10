Il Napoli non sa più segnare | col Toro secondo 0-0 consecutivo

Torino e Napoli si annullano - la squadra di Ancelotti non sfonda : finisce 0-0 [FOTO] : Torino-Napoli live – E’ andato in archivio i match delle 18 valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Torino e Napoli in un match molto importante per la classifica di entrambe e per le zone alte, nel complesso le difese hanno avuto la meglio degli attaccanti. Occasione mancata per la squadra di Carlo Ancelotti che non è riuscita ad approfittare dello scontro scudetto tra Inter e Juventus, contro ...

Mazzarri : “Stimo molto Ancelotti e domani non darò vantaggi al Napoli” : Walter Mazzarri, allenatore del Torino, è intervenuto in occasione della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. domani il Napoli, forse nel momento meno agevole: siete al completo, ma ancora non avete trovato continuità. “Speravamo di non arrivare a sfidare il Napoli dopo una sconfitta, ma abbiamo valutato la prestazione e, nonostante gli errori, abbiamo fatto una buona gara in undici contro undici. E’ da ...

Il Roma – Napoli - mostraci il tuo vero volto. Non si può giocare un tempo a partita : Il giornalista Salvatore Caiazza, sulle colonne de Il Roma, si interroga su quale sia il vero volto del Napoli. Il Napoli di questo avvio di stagione ha mostrato il meglio ed il peggio di se. Ha giocato ad altissimi livelli contro la squadra più forte del mondo ma ha perso in casa contro un Cagliari ben organizzato ma non imbattibile. “Il Napoli bello e vincente è stato un’illusione. Partito male con Fiorentina e Juventus sembrava ...

Torino-Napoli - sfida da ex per Mazzarri che non ha mai nascosto la stima per Ancelotti : Per Walter Mazzarri Torino-Napoli non sarà una partita qualunque, scrive il Corriere Torino. E non solo per i suoi trascorsi sulla panchina azzurra, ma perché ha sempre speso buone parole per Ancelotti. Lo ha sempre stimato e parlato di lui come di un collega esemplare. “Forse perché sono i due allenatori con più panchine dell’attuale serie A, o forse perché vivono il calcio in modo quasi opposto”. Lo scorso anno, prima della gara di ...

Del contratto a vita di Ancelotti non si parla più - il Napoli non vuole lasciare la coperta di Linus : Oggi Ivan Zazzaroni, sul Corriere dello Sport, scoperchia quel che da un po’ serpeggia a Napoli: la sensazione che Ancelotti possa non rispettare il contratto triennale. E a fine anno salutare con una separazione consensuale. Ci sono segnali inequivocabili, il che non significa definitivi. A noi i tweet presidenziali sono parsi uno strano segnale. Strani perché non ce li aspettavamo così presto. C’è un tratto caratteristico di De ...

Napoli - rinnovo Callejon : la proposta non arriva - dalla Spagna cominciano a chiamare l’ex Real : Napoli, rinnovo Callejon: la proposta non arriva, dalla Spagna cominciano a chiamare l’ex Real Napoli rinnovo Callejon| Sarà uno dei tormentoni dei prossimi mesi. Il Napoli deve decidere quale sarà il futuro di due calciatori che negli ultimi anni sono stati simbolo del club partenopeo. Parliamo di Dries Mertens e José Callejon. Entrambi sono in scadenza di contratto nel giugno 2020. E proprio per quanto riguarda l’attaccante ...

Grecia - non convocato Kostas Manolas : il centrale del Napoli resta a Castelvolturno : Grecia, non convocato Kostas Manolas: il centrale del Napoli non ci sarà nelle prossime sfide Convocati Grecia Manolas| Sorpresa per l’Italia e anche per il Napoli. Kostas Manolas, infatti, non è stato convocato dal commissario tecnico della Grecia per le sfide valide per la qualificazione a Euro 2020 contro Italia (12 ottobre) e Bosnia (15 ottobre). Il commissario tecnico John van’t Schip ha escluso calciatori del calibro del difensore ...

Chiariello : “Non vincere a Torino esporrebbe il Napoli alla gogna mediatica” : Il giornalista Umberto Chiariello, in onda su Radio Punto Nuovo, parla del futuro del Napoli e segna Torino come crocevia della stagione azzurra. Il giornalista si aspetta un segnale forte di coesione da parte della squadra. Chiariello indica la tappa di Torino di vitale importanza, un vero banco di prova per capire se illudersi è stato lecito oppure no. L’editorialista tira in ballo la filosofia citando l’epochè, la ...

Zazzaroni : “Se il Napoli non risponde - Ancelotti via da Napoli a fine anno”. Si torna al 4-3-3? : Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ipotizza che la partita del Napoli a Torino, domenica, sarà un punto di svolta per Carlo Ancelotti. Il mister, sostiene Zazzaroni, deciderà di concludere la sua esperienza nel Napoli, a maggio, se la squadra non dovesse dargli delle risposte concrete. Insomma, se ci sarà un nuovo passo indietro, Ancelotti se ne andrà. Se l’obiettivo è lo scudetto, la partita di domenica sarà già decisiva. In sei giornate ...

Insigne - ovvero il giorno in cui Napoli scoprì che Ancelotti non è buono (ossia fesso) : Napoli-Arsenal Lorenzo Insigne è un caso, è il tema giornalistico. È il capitano del Napoli. E Ancelotti in Champions lo ha mandato in tribuna. “Scelta tecnica, l’ho visto poco brillante in allenamento”. Secco, diretto. È una notizia. A dirla tutta. è una notizia la tribuna; non che non sia nell’undici iniziale. Ma è una notizia. E finisce che il Napoli pareggia 0-0 sul campo del Genk. Ma dire, o pensare, che con Insigne il Napoli ...

Il Napoli in Belgio non punge - Insigne in tribuna. Ancelotti : "Ecco perché l'ho escluso" : Nella seconda giornata del gruppo E di Champions League, il Napoli non riesce ad andare oltre uno scialbo 0-0 sul campo del Genk, con Dries Mertens partito dalla panchina e Lorenzo Insigne addirittura relegato in tribuna. Proprio quest'ultimo è stato il caso della deludente trasferta belga dei parte