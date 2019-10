Fonte : Blastingnews

(Di domenica 6 ottobre 2019) La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 04-10-2019 ha emanato nuovi bandi di concorso pubblico, per Azienda Sanitaria Locale, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Alma Mater Studiorum e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per il reclutamento di ulteriori risorse professionali con il ruolo di, da collocare tramite le proprie strutture situate in alcune province e regioni d'Italia. Bandi di Concorso aL'Azienda Sanitaria Locale Roma 3 di Roma (Lazio) ha promosso un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti con l'incarico di dirigente, disciplina di patologia clinica e biochimica clinica, da assumere con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, mediante il P.O.U. ''G.B. Grassi-C.P.O dell'Azienda U.S.L., in possesso dei consecutivi titoli universitari e ...

Angel64Sonia : Concorsi biologo, ricercatore e tecnologo: inoltro candidatura a novembre -