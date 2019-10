Taranto | ubriaco si scaglia contro il figlio di 13 anni con un coltello | arrestato 48enne

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 5 ottobre 2019) Si è sfiorata la tragedia ieri sera a, dove un uomo di 48, pregiudicato e di cui non sono state diffuse le generalità, ha improvvisamente aggredito suodi soli 13brandendo un. Secondo quanto riferisce la stampa locale, pare che il soggetto sia tornato a casa visibilmente, e poi senza motivo si ètouno dei suoi figli, uno dei quali ha ottoe pare abbia assistito alla scena, insieme alla madre. Sarebbe stata proprio quest'ultima a mettersi in mezzo e ad evitare che al minore potesse capitare qualcosa di brutto. Non sono noti i motivi che hanno portato l'uomo ad agire in questa maniera. Pare che, prima di puntare l'armail 13enne, lo stesso abbia aggredito la moglie, anche questa volta senza motivo. A quel punto è stato proprio ilad intervenire e il minore voleva soltanto dividere i due. Ma la situazione è ...

Domenic89215160 : Taranto, torna a casa ubriaco e aggredisce con coltello figlio 13enne - LaGazzettaWeb : Taranto, torna a casa ubriaco e aggredisce con coltello figlio 13enne -