Mirko Matteucci rompe il silenzio social | il saluto di Diego Bianchi a ‘Propaganda Live’

Ricompare Mirko Matteucci - il messaggio social di Missouri4 : “Scusate tutti - ritorno presto”. Ma non dice dove : Ricompare Mirko Matteucci, alias Missouri 4, uno dei personaggi storici della trasmissione ‘Propaganda Live’, da sempre nella squadra capitanata dal conduttore Diego Bianchi, alias Zoro: “Pronti questa sera tutti spaparanzati sul divano a gridare ‘uno, due, tre, pro-pa-gan-da!’ Grazie a tutti veramente, io sto alla stragrandissima. Pace interiore. Non mancate. Ci vediamo presto. Daje!”. Queste le frasi con cui ...

Propaganda Live - Mirko Matteucci rompe il silenzio : "Ho perso un po' di pace interiore - non so cosa fare da grande..." : Dopo i dubbi dei telespettatori di Propaganda Live e le spiegazioni di Diego Bianchi, che ha affrontato il 'Caso Missouri 4' nella Top Ten della scorsa settimana, arriva una prima spiegazione di quanto successo questa estate direttamente dal protagonista. Con un videomessaggio postato su Twitter, infatti, Mirko Matteucci si è rivolto ai fans del programma e anche "alla grande famiglia di Propaganda Live" per chiedere scusa della sua assenza e ...

Propaganda Live - Zoro svela i retroscena sulla scomparsa di Mirko Matteucci : “Non si è fatto sentire per tutta l’estate - ora si gioca senza di lui” : Silenzio sui social, assenza per le prime due puntate. sulla “sparizione” di Mirko Matteucci, il tassista-opinionista che ha affiancato Diego Bianchi (Zoro) sin dai tempi di Gazebo, su Rai3, e che lo aveva seguito a Propaganda Live,su La7, era nato un caso. Ma è stato lo stesso conduttore, ieri sera, in diretta tv, a rivelare cosa è successo: “Non si è fatto sentire per tutta l’estate. Poi a un certo punto ci ha detto di ...

Ci siamo organizzati senza di lui. Caos a Propaganda live per l’assenza di Mirko Matteucci : Il celebre Mirko Matteucci, in arte Missuori 4, è stato uno dei volti più apprezzati di Propaganda live. A quanto pare, la trasmissione di La 7, dovrà fare a meno del celebre conduttore, infatti nelle prime puntate della nuova edizione, la banda formata da Diego “Zoro” Bianchi, ha visto l’assenza di Missuori 4.\\Secondo le indiscrezioni trapelate da Next Quotidiano, non ci sarebbe nessuna scissione all’interno di Propaganda live, la decisione è ...

Propaganda Live annuncia il divorzio da Mirko Matteucci : "Ci dispiace - ma andiamo avanti" : Settembre si conferma mese di scissioni. Dopo la separazione tra Matteo Renzi e il Pd, Tommaso Paradiso e i The Giornalisti, ecco il divorzio clamoroso tra Mirko Matteucci e Propaganda Live.A dire il vero non troppo clamoroso, visto che la percezione dello strappo si era avuta fin dalla prima puntata, con l’assenza del tassista romano dal cast del programma di La7.prosegui la letturaPropaganda Live annuncia il divorzio da Mirko Matteucci: "Ci ...

Mirko Matteucci - sparito tassista Zoro/ Giallo Propaganda Live : irreperibile da mesi : Mirko Matteucci, il tassista di Diego Bianchi 'Zoro' a Propaganda Live sarebbe irreperibile dalla fine di giugno: e i fan chiedono spiegazioni a La7

“Manca da 3 mesi”. Mirko Matteucci - il tassista di Propaganda Live - sparito nel nulla : l’allarme del pubblico : È sparito nel nulla. Da 3 mesi, dalla scorso giugno per la precisione, di Mirko Matteucci si sono perse le tracce. Non un parola sui social, dove era sempre attivissimo, non una foto. E sono stanti i fan di Zoro, di cui è spalla dai tempi di Gazebo, che si chiedono dove sia finito. “Missouri 4”, così viene chiamato da Zoro sembra introvabile. I fan del programma si chiedono se si tratti di una gag organizzata ad arte dal team di Propaganda Live ...

Mirko Matteucci - sparito il tassista di Zoro. Nessuna notizia da giugno : Si chiama Mirko Matteucci e per il pubblico di Propaganda Live è un volto molto noto. Il tassista-opinionista è infatti con la squadra di Diego Bianchi-Zoro fin dai tempi di Gazebo (in onda su RaiTre) e ha seguito la “carovana” anche su La7. Peccato che da un po’ si siano perse le sue tracce: da giugno non scrive più sui social ed è sparito anche dalla trasmissione. “Missouri 4”, così viene chiamato da Bianchi, ...