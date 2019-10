Incidenti montagna | due interventi per eliambulanza del 118 a L’Aquila e Pescara

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2019) Ha accusato un malore e dopo essersi allontanato dal luogo di lavoro ha perso i sensi e si è accasciato a terra. È accaduto a un 68enne di Scoppito impegnato da stamane nel servizio Catering allestito in località Piani di Pezza, nel territorio di Ovindoli in occasione di un noto raduno di Endurance. L’uomo, trovato dai soccorritori in stato di semi coscienza, dopo che l’allarme al 118 è scattato grazie ad alcune persone che lo hanno visto a terra, è stato imbarcato in barella sull’intervenuta dalla base di Preturo, L’Aquila. Le sue condizioni di salute sono ancora al vaglio dei sanitari dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Intervento questa mattina anche per l’elicottero del 118 di stanza a, per soccorrere una escursionista infortunatasi a causa del terreno scivoloso in prossimità del sentiero D3, a Serramonacesca. La ...

