EMUI 10 beta con Android 10 pronta per gli Huawei Mate 20 e Nova 5T globali

Buoni riscontri per la beta EMUI 10 sui Huawei P30 e P30 Pro - già sulla buona strada? : L'aggiornamento beta EMUI 10 sui Huawei P30 e P30 Pro in Italia come procede? Il firmware appena sbarcato nel nostro paese anche in una sua seconda versione migliorativa svolge bene il suo lavoro o presenta più di qualche bug? sulla base delle testimonianze raccolte tra i nostri lettori possiamo presentare una sorta di bollettino relativo proprio a questa fase di test e le notizie al riguardo sembrano essee abbastanza poitive. La beta EMUI ...

EMUI 10 beta con Android 10 inizia a farsi largo su Huawei Mate 20 e Nova 5T : Proseguono i lavori di perfezionamento dell’aggiornamento ad EMUI 10 per gli smartphone della serie Huawei Mate 20 e la versione beta dell’update, già rilasciata per gli utenti cinesi, si appresta ad arrivare anche nelle Filippine. Ricordiamo che il colosso cinese ha avviato le registrazioni per aderire al programma di beta testing di EMUI 10 in vari Paesi e pare che le operazioni stiano procedendo spedite. Per quanto riguarda le ...

Anche in Italia la seconda beta EMUI 10 sui Huawei P30 - quali miglioramenti? : Si registra un deciso passo in avanti per la beta EMUI 10 sui Huawei P30 in Italia, proprio in queste ore. Un secondo rilascio dell'aggiornamento sperimentale è appena giunto sulla serie Anche entro i nostri confini dopo aver fatto capolino in Europa nella giornata di ieri. Buon per tutti i possessori della serie che potranno beneficiare senz'altro di un'esperienza migliorata sotto più aspetti. Il firmware per il quale stanno giungendo ora ...

Già in miglioramento EMUI 10 in beta per Huawei P30 Pro : secondo rilascio in corso : Stanno arrivando alcune segnalazioni interessanti oggi 30 settembre per tutti coloro che sono in possesso di un Huawei P30 Pro e che, più in generale, stanno seguendo con interesse l'evoluzione di EMUI 10 in versione beta. Dopo avervi parlato dell'ampliamento del programma con l'aggiunta di nuovi potenziali iscritti, come avrete notato dall'approfondimento portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri, questo lunedì diventa molto ...

EMUI 10 e Android 10 passeranno dalle beta su tanti Huawei e HONOR : ecco le date ufficiali : tanti saranno gli smartphone Huawei e HONOR a ricevere Android 10 con le nuove EMUI 10 e Magic UI 3.0, e tanti passeranno da una fase beta, le cui date per quanto riguarda la Cina sono state annunciate proprio in queste ore. Andiamo a scoprire quando partiranno i programmi. I modelli che riceveranno Android 10 sono parecchi e alcune date sull’aggiornamento stabile sono già state diffuse durante IFA 2019; oggi il colosso cinese ha ...

EMUI 10 Beta disponibile previa registrazione per altri smartphone Huawei e HONOR : La possibilità di registrarsi alla Beta di EMUI 10 è arrivata anche per i possessori di HONOR 20i, HONOR 10, Huawei Enjoy 9s e Huawei Maimang 6; al momento le registrazioni sono però aperte solo in Cina. L'articolo EMUI 10 Beta disponibile previa registrazione per altri smartphone Huawei e HONOR proviene da TuttoAndroid.

La carica dei 33 : tempi beta EMUI 10 ufficiali per tanti Huawei e Honor : Questo mese di settembre non poteva chiudersi nel migliore dei modi con tutti i dettagli sulla beta EMUI 10 forniti dallo stesso produttore cinese e relativi a ben 33 esemplari del brand principale ma pure di quello Honor. Solo qualche ora fa, in effetti, l'azienda attraverso il suo canale EMUI su Weibo, il Twitter cinese, ha presentato un tabella di marcia serrata con la quale prevede di fornire gli aggiornamenti alla sua ampia fascia di ...

A grandi passi verso EMUI 10 : beta per 4 nuovi modelli Huawei e Honor : Le buone notizie sul fronte EMUI 10 non finiscono mai: il lavoro degli sviluppatori per aprire la fase di beta per l'interfaccia software continua di buona lena e dopo le novità del weekend, va presa in considerazione una nuova lista di 4 smartphone del brand Huawei come quello Honor per i quali l'update è più vicino che mai. Come ci comunica anche Huawei Central in queste ore, la fase di registrazione per la beta EMUI 10 è appena partita ...

Nuova finestra per la beta EMUI 10 sui Huawei P30 - c’è tempo fino al 30 settembre : I possessori di Huawei P30 e P30 Pro sono avvisati: la beta EMUI 10 disponibile per il loro device di punta dovrebbe essere riaperta per coloro che, alla prima fase di inizio settembre, non sono riusciti a rientrare nel gruppo ristretto di tester del nuovissimo aggiornamento. In effetti è in corso e a dire la verità si sta quasi pure per concludere, una Nuova fase di registrazione al programma sperimentale del pacchetto software. Il sito ...

Il cammino della beta EMUI 10 continua - tocca a Honor V20 aggiornarsi : Il lento ma inesorabile cammino verso l'EMUI 10, insieme ad Android 10 per dispositivi Honor, continua a passi da gigante. Dopo aver commentato, in questo mese di settembre che oramai volge al termine, l'inizio del roll-out per i Huawei P30 e poi anche per i Huawei Mate 20, ora tocca ad un top di gamma del brand Honor fare il grande passo, più esattamente all'Honor V20. La Cina, come sempre e ancora una volta, è la fucina dell'aggiornamento ...

EMUI 10 Beta arriva sugli Huawei Mate 10 mentre Motorola Moto Z2 Play si accontenta di Android 9 Pie : Motorola Z2 Play finalmente si aggiorna ma la versione è solamente Android 9 Pie: Android 10 invece è testabile sulla serie Mate 10 previa iscrizione al programma Beta della EMUI 10. L'articolo EMUI 10 Beta arriva sugli Huawei Mate 10 mentre Motorola Moto Z2 Play si accontenta di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Inarrestabile EMUI 10 : dal 27 settembre serie Huawei Mate 10 in prima linea con la beta : Arrivano piuttosto inaspettate alcune novità riguardanti la serie Huawei Mate 10, con alcuni smartphone che a partire da oggi 27 settembre sono stati inclusi nel programma beta di EMUI 10. Cosa sta succedendo più nello specifico? Dopo le ultime patch di agosto per il modello Pro trattato sulle nostre pagine poche settimane fa, questo venerdì occorre guardare avanti con alcune notizie per nulla scontate. Soprattutto per quanto concerne la ...

L’aggiornamento a EMUI 10 beta con Android 10 rilasciato per la serie Huawei Mate 20 in Cina : Dalla Cina arriva la notizia del rilascio da parte di Huawei di EMUI 10 beta con Android 10 per gli smartphone della serie Huawei Mate 20 L'articolo L’aggiornamento a EMUI 10 beta con Android 10 rilasciato per la serie Huawei Mate 20 in Cina proviene da TuttoAndroid.

L’aggiornamento ad EMUI 10 beta con Android 10 rilasciato per la serie Huawei Mate 20 in Cina : Dalla Cina arriva la notizia del rilascio da parte di Huawei di EMUI 10 beta con Android 10 per gli smartphone della serie Huawei Mate 20 L'articolo L’aggiornamento ad EMUI 10 beta con Android 10 rilasciato per la serie Huawei Mate 20 in Cina proviene da TuttoAndroid.