Elezioni Portogallo 2019 | candidati | sondaggi e data Chi vincerà?

Elezioni Portogallo - il premier socialista Costa in testa al 38%. Incentivi all’immigrazione e lotta alla disoccupazione le carte vincenti : Mancano meno di 24 ore al voto per le Elezioni legislative in Portogallo, ma dagli ultimi sondaggi sembra che il Partito socialista (Ps) del primo ministro António Costa sia in netto vantaggio, si parla di 7 punti, sui rivali del Partito Social Democratico (Psd) di centro-destra guidato da Rui Rio. Gli ultimi dati sui consensi parlano addirittura di un Ps al 38%, risultato che, se confermato dallo spoglio, permetterebbe al premier di continuare ...