Anticipazioni Una Vita | Casilda viene a conoscenza di non essere una Hidalgo

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 5 ottobre 2019) Nelle attuali puntate di Una, sono entrati in scena due nuovi personaggi destinati adportatori di una trama tutta da scoprire. Si tratta del dottor Higinio, colui che ha soccorso Liberto, e della sua domestica Maria, con la quale avrà un rapporto particolare. Ben presto si scoprirà che Rosina resterà sconvolta nel vederla ad una festa organizzata dal medico nel suo appartamento di Acacias 38. Maria, in passato, dirà di aver avuto un relazione con Maximilianoe sarà proprio questo il punto di partenza delle sue menzogne. Nel corso delle prossime settimane, infatti, la domestica rivelerà dila madre di, frutto proprio della relazione con il defunto marito di Rosina. Ma sarà meglio non dare nulla per scontato anche in questo caso dato che in futuro risulterà chiaro che Maria e Higinio avranno ben altro in mente, ovvero sfruttare proprio l'eredità di ...

