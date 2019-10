Traffico Roma del 04-10-2019 ore 09 | 00

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) UN INCIDENTE INCOLONNA ILLUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA VIA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO. PIU’ AVANTI SI STA’ IN FILA TRA LA VIA PISANA E LA VIA DEL MARE E TRA LA PRENESTINA E LA VIA TIBURTINA. CODE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA.RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI, IN ENTRATA IN CITTA’. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA TRIONFALE TRA VIA CASAL DEL MARMO E VIA GIUSEPPE BARELLAI VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI IN VIA DEI PRATI FISCALI TRA LARGO VALTOURNANCHE E VIA SALARIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. UN INCIDENTE RALLENTA ILIN VIALE DI TORRE MAURA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FOSSO DI SANTA MAURA . RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO IN PROSSIMITA’ DI VIA CASTELRAIMONDO VERSO ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - SS148 Pontina traffico rallentato fra Tor De' Cenci e Via Cristoforo Colombo > Roma #luceverde #Lazio - romamobilita : Traffico intenso sull'autostrada Roma-Fiumicino tra l'A12 Roma-Civitavecchia e Via Isacco Newton - AzulDea10 : Grazie a 2 vigili/ausiliari/non so chi con pettorina piazzati all'incrocio di S.Giovanni davanti alla Coin oggi inv… -