Sparatoria e panico a Trieste Feriti tre agenti | Due gravi

Martedì sera a Times Square c’è stato un momento di panico collettivo quando il rumore di alcune motociclette è stato scambiato per una Sparatoria : Martedì sera le persone che si trovavano a Times Square, il famoso incrocio di Manhattan, a New York, si sono spaventate per aver scambiato il rumore di alcune motociclette per degli spari. È successo intorno alle 22, quando in Italia