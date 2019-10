Reunion di Rocky con Sylvester Stallone regista di The International | nuova serie CBS con

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2019)e Dolph Lundgren di nuovo insieme ma sul piccolo schermo con The: ed è subitodi. La CBS ha ordinato laaction drama, interpretato e prodotto da Lundgren, mentrevestirà i panni die produttore esecutivo, tramite la Flame Ventures, la Balboa Productions (la compagnia di) e la CBS TV Studios. Scritto da Ken Sanzel, Thesegue la storia di Anders Soto (Lundgren). In parte negoziatore, in parte spia internazionale, Anders è un agente segreto, parte di un team di operazioni clandestine che lavora per le Nazioni Unite, ed è chiamato a trovare soluzioni asimmetriche a uno dei problemi più complessi e delicati del mondo. Il progetto è stato annunciato ad agosto da, che ha scritto su Instagram: “Io e la Balboa Productions siamo così fieri di annunciare questo incredibile nuovo ...

_diana87 : RT @OptiMagazine: Reunion di #Rocky con #SylvesterStallone regista di #TheInternational, nuova serie CBS con #DolphLundgren - OptiMagazine : Reunion di #Rocky con #SylvesterStallone regista di #TheInternational, nuova serie CBS con #DolphLundgren… -