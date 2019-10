Rai | Via libera dal Mise al Piano industriale Salini | Oggi comincia una nuova

Programmi TV di stasera - venerdì 4 ottobre 2019. Su Rai2 al via la nuova stagione di «Criminal Minds» : Criminal Minds Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show Quarta puntata della nuova edizione dello show condotto da Carlo Conti in cui 12 vip si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Flora Canto sarà Olivia Newton-John, Sarà Facciolini se la vedrà con Loredana Berté, Eva Grimaldi imiterà Alice, Jessica Morlacchi avrà i panni di Celine Dion, Lidia Schillaci si metterà alla prova con Stevie Wonder, Davide ...

Ciclismo : Rohan Dennis via dal Team BahRain - Greipel lascia la Arkea : Con i più importanti corridori in scadenza ormai sistemati da tempo, il ciclo mercato è stato animato negli ultimi giorni da diverse rotture di contratto, alcune annunciate, altre più improvvise. Quella più chiacchierata è stata senz’altro la particolare situazione che hanno vissuto Rohan Dennis e il Team Bahrain Merida, sia per i modi clamorosi in cui si è prodotta sia per i palcoscenici che sono stati teatro della controversia, il Tour de ...

“Lascio Un posto al sole”. Il famoso attore via dalla storica soap di Rai Tre : fan senza parole : È forse la soap opera più longeva della televisione italiana. Parliamo naturalmente di Un posto Al Sole. Sono passati ben 23 anni dalla prima storica puntata su Rai 3. Da sempre il programma è amatissimo e seguitissimo dal grande pubblico della rete, e sono a migliaia i fan che sera dopo sera si appassionano alla storia dei protagonisti di Palazzo Palladini. Attualmente è in corso la ventiquattresima stagione, che ha raggiunto le oltre 5300 ...

Uomini e Donne - sfregio di Remo a Loredana : caos in trasmissione - lei e Raimondo via dallo studio : caos a Uomini e Donne di Maria De Filippi, il dating-show in onda su Canale 5, dove Loredana e Raimondo hanno abbandonato la trasmissione: hanno deciso di continuare la conoscenza fuori dagli studi televisivi. Loredana ha anche ammesso che sarebbe rimasta volentieri qualche giorno in più con Raimond

Impeachment Trump - rotola la prima testa : lascia Kurt Volker - inviato degli Usa in UcRaina. Aveva messo in contatto Giuliani con Zelensky : Nell’Ucrainagate cade la prima testa. Kurt Volker, l’inviato speciale Usa in Ucraina, si è dimesso un giorno dopo la diffusione della denuncia dello 007-talpa sulla telefonata in cui il presidente americano Donald Trump chiese a quello ucraino Volodymyr Zelenskyj di indagare Joe Biden e suo figlio Hunter e sul tentativo di insabbiarla. Volker, citato nella denuncia, mise in contatto l’avvocato personale del capo della Casa Bianca, Rudy ...

Ventotene - al via TRaining Camp di Anci Lazio : Roma – ‘Gli Enti Locali d’Europa’, è questo il titolo del Training Camp 2019, promosso da Anci Lazio, in corso da oggi fino a domenica 29 settembre nella splendida cornice dell’isola di Ventotene. Il progetto, nato in collaborazione con la Regione Lazio e rivolto a 40 amministratori di Comuni laziali, punta a sviluppare nuove competenze sul versante della programmazione locale con l’obiettivo di agevolare l’accesso ...

Blackout negli studi Rai di Via Teulada - salta La Vita in diretta : AGGIORNAMENTO 16:50 - La Vita in diretta non va in onda, al suo posto la replica del primo episodio di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore. In sovraimpressione è comparso il seguente avviso: "Ci scusiamo con i nostri telespettatori, a causa di problemi tecnici La Vita in diretta vi dà appuntamento a Lunedì" Blackout negli studi Rai di Via Teulada, La Vita in diretta slitta E' in corso un Blackout nel centro di produzione Rai di Via ...