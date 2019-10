Ilaria Cucchi | le parole commosse a Stefano | «Lo Stato non ti ha lasciato solo» ESCLUSIVA

Processo Cucchi - la sorella Ilaria : “Oggi è giorno del riscatto - la vita di Stefano valeva qualcosa. Mai voluto vendetta - vogliamo giustizia” : “Noi non abbiamo mai voluto e non vogliamo vendetta, ma giustizia. Deve arrivare un segnale. Non bisogna mai avere paura di niente”. A rivendicarlo Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, dopo le richieste di condanna formulate dal pm Giovanni Musarò nel Processo in corso a Roma nell’aula bunker di Rebibbia a carico di cinque carabinieri accusati a vario titolo del pestaggio e della morte di Stefano Cucchi. “Oggi sono ...

Ilaria Cucchi : “Sono commossa - lo Stato è con noi” : Roma, 20 set. (Adnkronos) – – “Lo Stato è con noi”. Lo scrive su Facebook Ilaria Cucchi, mentre è ancora in corso la requisitoria dell’accusa al nell’aula bunker di Rebibbia. “Oggi comunque vada, mentre sto ascoltando il pm Musarò sto facendo pace con quest’aula. Sono commossa. E presente anche il Procuratore ff. Prestipino. Il mio pensiero va al Procuratore Pignatone”. “Mi piacerebbe ...

Cucchi - la sorella Ilaria : “Vorrei che Stefano sentisse parole Musarò”. Il pm : “Tedesco? Rilevanza probatoria modesta” : “Sono emozionata, vorrei che Stefano, in qualche modo, potesse sentire le parole del pubblico ministero. Sono grata allo Stato ed alla Procura per quello che ha fatto con questo processo, che è il vero processo sulla vicenda e non quello che si è celebrato contro gli agenti della penitenziaria”. A rivendicarlo Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, parlando al termine dell’udienza in Corte d’assise, dopo la prima parte della ...

Ilaria Cucchi al Tempo delle Donne : «Non dimenticherò mai le facce dei giornalisti davanti alla foto di Stefano» Tv : Entra nel vivo la sesta edizione della festa-festiva organizzata dal Corriere della Sera e dalla 27esima Ora

«Stefano e il corpo del reato» Ilaria Cucchi al Tempo delle Donne La diretta video : Entra nel vivo la sesta edizione della festa-festiva organizzata dal Corriere della Sera e dalla 27esima Ora

Versiliana 2019 - Ilaria Cucchi alla festa del Fatto. Standing ovation del pubblico : alla festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano l’incontro Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo hanno raccontato la loro vicenda umana e professionale nell’incontro “Dieci anni dal buio alla luce”. Al momento dell’ingresso nell’area caffè del Parco La Versiliana di Ilaria Cucchi il publico ha reagito tributandole una Standing ovation L'articolo Versiliana 2019, Ilaria Cucchi alla festa del Fatto. Standing ovation del ...