Il primo leak sulla Xiaomi Mi Band 5 ci suggerisce l’NFC a livello globale

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Sappiamo, per bocca di un dirigente dell’azienda, cheMi5 è già in lavorazione e che molto probabilmente sarà lanciata il prossimo anno, magari fra la primavera e l’estate. Adesso però, grazie ai colleghi di TizenHelp, in genere affidabili e precisi, che affermano di aver ricevuto informazioni esclusive da una fonte interna, siamo in grado di aggiungere qualche dettaglio tecnico sul conto dellaMi5. Stando a quanto affermato, dunque,Mi5 dovrebbe supportare la connettività NFC ae questo, se fosse confermato, significherebbe che potrebbe essere usata per i pagamenti elettronici tramite servizi come Google Pay. Ciò per permetterle di essere al passo coi tempi e restare attuale per un tempo maggiore rispetto al modello precedente, che invece ne è provvisto solamente in Cina. Bisogna considerare che i colleghi fanno ...

zazoomnews : Chi non vorrebbe una Xiaomi Mi Band 5 così? Il primo dettaglio leak scotta parecchio - #vorrebbe #Xiaomi #così?… - zazoomblog : Chi non vorrebbe una Xiaomi Mi Band 5 così? Il primo dettaglio leak scotta parecchio - #vorrebbe #Xiaomi #così?… - Vincent03925483 : stati appena annunciati e già ci sono report, leak e concept in quantità relativi ad #iPhone12. Vi abbiamo già deli… -