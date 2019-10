Brunello Cucinelli | Da ricco posso dirvi che i soldi non danno serenità all' anima

Brunello Cucinelli - cosa ha detto a Di Maio : "Ma voi lo pensate davvero?". Pd e M5s - doccia gelata : Il colloquio cordiale tra l'imprenditore umbro Brunello Cucinelli e il leader del M5s Luigi Di Maio nasconde, tra le righe, una doccia gelata per il grillino, che sperava di aver trovato il candidato governatore adatto al "patto civico" con il Pd per le delicatissime regionali in Umbria di ottobre.

Luigi Di Maio - la telefonata di Brunello Cucinelli che ha cambiato le sorti del Pd in Umbria : Luigi Di Maio ha annunciato un'apertura al Pd per le Regionali (vicinissime) in Umbria, purché lascino spazio a una lista civica, dove dunque tutti i partiti restino fuori. Insomma, una giunta di tecnici. Il leader grillino ha cambiato nettamente idea rispetto a quanto detto poco prima: "niente unio

Brunello Cucinelli non ci pensa proprio : "Nessuna possibilità che io mi candidi in Umbria" : “Non c’è davvero alcuna possibilità che io sia candidato alle elezioni regionali in Umbria”: Brunello Cucinelli ribadisce la sua indisponibilità a guidare un eventuale patto civico al quale potrebbero dare vita M5s e Pd. Lo fa rispondendo all’ANSA.“Io faccio unicamente il mio mestiere di imprenditore”, ha affermato Cucinelli dopo le nuove voci che lo avrebbero voluto candidato.“Sono ...