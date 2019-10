Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 4 ottobre 2019): 2-4%In arrivo un doppio incentivo all’uso del contante con la Legge di Bilancio: sarà fondamentale per produrre maggior gettito e finanziare le misure contenute nella Finanziaria stessa.: come il Fisco controlla i movimenti: come dovrebbe essere? Il governo spinge sull’acceleratore per quanto riguarda l’incentivazione dei; ilipotizzato negli ultimi giorni addirittura viene raddoppiato: infatti, da una parte dovrebbe essere prevista una detrazione del 19% per chi utilizza la moneta elettronica per gli acquisti in alcuni settori ad alto rischio evasione, dall’altra, in arrivo anche il cashback del 2% o del 4%, anche se al momento si tratta soltanto di percentuali ipotetiche, suicon metodi alternativi al contante. Dunque, alla ...

zazoomblog : Bonus pagamenti tracciabili 2020: 2-4% sull’estratto conto - #Bonus #pagamenti #tracciabili #2020: - iContenzioso : Lotta all'#EvasioneFiscale, ecco le possibili #DetrazioniFiscali sui pagamenti elettronici, ma anche sulle spese sa… - alebian79 : @vulcania6 @matteosalvinimi Aumentare IVA non è questione di coraggio ma costrizione. Hai capito come funziona? Aum… -