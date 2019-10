Battuta di caccia finisce in tragedia in Calabria | muore un 64enne

Morto Sergio Mascheroni - ex preparatore del Milan di Ancelotti : «Incidente durante Battuta di caccia» : Tragedia per il Crotone calcio, ma anche per Milan e Foggia: Sergio Mascheroni, preparatore atletico della squadra calabrese di Serie B, e nello staff tecnico del Milan di Carlo Ancelotti, è Morto oggi a 43 anni per una tragica fatalità durante una battuta di caccia sulle montagne della Valle Antrona, nella provincia piemontese del Verbano-Cusio-Ossola. Mascheroni sarebbe precipitato in un canalone per una quarantina di metri: con lui ...

Morto Sergio Mascheroni - ex preparatore del Milan di Ancelotti : «Incidente durante Battuta di caccia» : Tragedia per il Crotone calcio, ma anche per Milan e Foggia: Sergio Mascheroni, preparatore atletico della squadra calabrese di Serie B, e nello staff tecnico del Milan di Carlo Ancelotti,...

Scambia il padre per un cinghiale e lo uccide durante una Battuta di caccia : Tragedia nel Salernitano. Un ragazzo di 34 anni avrebbe Scambiato il padre per un cinghiale e gli ha sparato, uccidendolo durante una battuta di caccia. Il dramma è avvenuto in località Grammariello a Sicignano degli Alburni in provincia di Salerno. Inutile il tentativo di salvare, l’uomo di 55 anni che è morto poco dopo lo sparo.\\ Come riporta La Stampa, si è trattato di un errore che è stato fatale per il giovane. Stando alle prime ...

Caccia : 34enne uccide il padre durante Battuta : Denunciato in stato di libertà per omicidio colposo un 34enne battipagliese residente a Postiglione (Salerno): ieri l’uomo, durante una battuta di Caccia al cinghiale in località Gammariello di Sicignano degli Alburni (Salerno) ha esploso, accidentalmente, dal proprio fucile, un colpo che ha raggiunto al basso addome il padre, 55enne, che era con lui. L’uomo è morto sul posto. Sul posto i carabinieri della sezione operativa di Eboli ...

Uccide il padre durante Battuta di caccia : Salerno, 22 sett. (AdnKronos) – Denunciato in stato di libertà per omicidio colposo. Nella giornata di sabato un 34enne battipagliese residente a Postiglione (Salerno), durante una battuta di caccia al cinghiale in località Gammariello di Sicignano degli Alburni, ha esploso accidentalmente dal proprio fucile un colpo che ha raggiunto al basso addome il padre, M. G., 55 anni. L’uomo è morto sul posto. Sul luogo ...

Caccia : 34enne uccide il padre durante Battuta : Denunciato in stato di libertà per omicidio colposo un 34enne battipagliese residente a Postiglione (Salerno): ieri l’uomo, durante una battuta di Caccia al cinghiale in località Gammariello di Sicignano degli Alburni (Salerno) ha esploso, accidentalmente, dal proprio fucile, un colpo che ha raggiunto al basso addome il padre, 55enne, che era con lui. L’uomo è morto sul posto. Sul posto i carabinieri della sezione operativa di Eboli ...