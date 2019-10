Verissimo Bar Refaeli rivela aspetto un figlio maschio

Fonte : people24.myblog

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Nella nuova puntata di “” che andrà in onda sabato prossimo tra i tanti ospiti ci sarà la top model Barche durante la puntata con la Toffanin parla per la prima volta della sua maternità e in esclusivache: «un. È fantastico!». A Silvia Toffanin la super modella racconta di essere entusiasta della famiglia che le ha regalato il marito imprenditore: «Sono veramente felice e molto innamorata. Mio marito mi ha totalmente cambiato la vita. E’ il migliore compagno che si possa avere il mio grande desiderio è quello di avere quattro figli, ma per adesso lui è dubbioso… vedremo in futuro». Sullo scandalo delle molestie che ha sconvolto il mondo del cinema e ha toccato anche quello della moda, la top model dichiara: «E’ un mondo difficile ed è fondamentale il supporto della propria famiglia. Io fin dall’età di sedici anni ho avuto la fortuna di ...

Notiziedi_it : Bar Refaeli annuncia a Verissimo: “È un maschio!” - AgenziaOpinione : CANALE 5 – “ VERISSIMO “ * BAR REFAELI: « Aspetto un figlio maschio, Sono veramente felice e molto innamorata » -