Ufficio poste e contaminazioni | amianto a pochi passi dal Comune di Aversa

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Ignazio Riccio I cittadini della seconda città della provincia di Caserta si riuniscono in comitato. Il sindaco Golia: “Bonificheremo i siti inquinati” Non è facile trovare uno stallo di sosta libero per parcheggiare l’automobile. L’expostale è incastonato in un agglomerato di edifici nati in un secondo momento a ridosso della struttura e si trova in un budello stretto nel centro storico, alle spalle del municipio.è la seconda città della provincia di Caserta per grandezza e sviluppo economico: ospita uno dei tribunali più grandi d’Italia, quello di Napoli Nord, due facoltà universitarie e una diocesi che comprende ben diciannove Comuni, ma in quanto a servizi palesa disfunzioni croniche. Bisogna attendere il momento fortuito e cogliere l’opportunità giusta per riuscire a fermare la propria vettura. Ad attenderci i componenti del comitato civico “Stop allo ...

