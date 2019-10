Salvini si è fatto fagocitare dal rito romano | dice Maroni 

Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini : "Ha fatto cadere il governo per evitare il taglio dei parlamentari" : "Nessuno mi toglie dalla testa che il taglio dei parlamentari sia una delle ragioni per cui provarono a far cadere il governo, quando mancavano due ore di lavoro alla Camera". Luigi Di Maio, intervistato da Serena Bortone, ad Agorà su Raitre, attacca Matteo Salvini: "Il taglio dei parlamentari sarà

Salvini indagato di nuovo per sequestro di persona : 'L'ho fatto e lo rifarò finché campo' : L'ex ministro dell'interno Matteo Salvini ha annunciato, nel corso di un comizio a Riccione, di aver ricevuto, nella giornata di sabato, un nuovo fascicolo da parte del tribunale dei ministri, che dovrà decidere entro i prossimo novanta giorni per il reato di sequestro di persona. Salvini infatti avrebbe impedito lo sbarco dalla nave di cento migranti in Sicilia. Il caso ricorda la vicenda della nave Diciotti. Nuova indagine per Salvini Piccola ...

Laura Boldrini : “Salvini? Con me ha fatto un’operazione criminale - ora dovrà risponderne” : Laura Boldrini (Pd) sfida Salvini dai microfoni di Rai Radio2: "Io gli consiglio di trovarsi un hobby, non può chiamarmi in causa ogni giorno, senza motivo, facendo sempre questo richiamo ai suoi per individuare il nemico contro cui scagliarsi. La politica dell'odio è veramente qualcosa che ha stancato tutti".Continua a leggere

Matteo Salvini - inattesa mossa-social : segue Laura Boldrini - ecco perché potrebbe averlo fatto : Fermi tutti, perché il caso-social è piuttosto clamoroso. Il protagonista? Matteo Salvini, uno che sui social, con la complicità di Luca Morisi, è un campionissimo. Il caso clamoroso? Presto detto: ha iniziato a seguire su Twitter la sua arci-rivale Laura Boldrini, una con la quale lo scontro duriss

Alessandra Moretti : "Sui migranti Conte ha fatto in 20 giorni quello che Salvini non ha realizzato in 14 mesi" : "Per trovare l'accordo sulla ricollocazione dei migranti bastava andare alle riunioni dei ministri Ue, capito Matteo Salvini?". Alessandra Moretti, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca il leader della Lega e gongola: "Il governo Conte Bis con la ministro Luciana Lamorgese ha fatto

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Settembre : “Abbiamo fatto più a Malta in 1 giorno di Salvini in 1 anno” : L’intervista “Una svolta: adesso il porto più vicino sarà pure Marsiglia” Giuseppe Conte – Da New York, impegnato nel summit sul clima, il premier interviene sul vertice di Malta: “Finiti i litigi di 14 mesi, l’Italia ha avuto aperture impensabili” di Paola Zanca Siete circondati di Marco Travaglio Un anno fa mi chiamò un amico commercialista e onesto: “Io ce la metto tutta per convincere i miei clienti a pagare le tasse. Ma i ...

“Ma come hai fatto?”. Asia Argento e Matteo Salvini - è successo dietro le quinte tra loro due : “Si rende conto che ha sdoganato l’odio sociale?”. Durissimo attacco di Asia Argento nei confronti di Matteo Salvini. Non era la prima volta che si scontravano. Ma stavolta l’hanno fatto faccia a faccia: I due si sono scontrati negli studi di Canale 5, durante la trasmissione Live-Non è la D’Urso. Asia gli recrimina di essersi comportato in maniera indelicata quando – si era appena suicidato il suo compagno – lui le aveva offerto una caramella. ...

Live-Non è la D'Urso - Asia Argento rincara la dose contro Salvini : "Mer**? Ho fatto bene a dirglielo" : "Si rende conto che ha sdoganato l'odio sociale?". Asia Argento si rivolge così a Matteo Salvini nel confronto in scena su Canale 5, nella trasmissione condotta da Barbara D'Urso, Live-Non è la D'Urso. "Sono una signora...", dice la figlia di Dario Argento mentre il pubblico in studio rumoreggia. "U

Antonio Martino - retroscena. "Salvini lo ha fatto chiamare da un amico leghista" : posta in gioco clamorosa : La partita vera, in Parlamento, è quella sulla legge elettorale. E tutti si stanno attrezzando, da Matteo Salvini a Matteo Renzi. Augusto Minzolini nel suo retroscena sul Giornale, rivela come secondo il numero 2 della Lega Giancarlo Giorgetti siano proprio i due Matteo gli unici veri protagonisti d

Alberico Lemme : "Ho fatto dimagrire Zanicchi e Brignano. Salvini? E' un po' ciccione" : Alberico Lemme torna alla carica e svela i nomi dei suoi clienti illustri. Il farmacista-dietologo, noto per le sue turbolente ospitate nei programmi di Barbara d’Urso e la partecipazione alla passata edizione del Grande Fratello, cita apertamente Iva Zanicchi ed Enrico Brignano.“In un mese e mezzo la Zanicchi ha perso 16 chili, Brignano ne ha persi 9”, racconta Lemme a La Zanzara. "Loro si vergognano a dire che vengono da me”.prosegui la ...

Salvini - Savoini - Sherlock Holmes e il fatto curioso del cane durante la notte : Matteo Salvini ci ha abituati a una strategia retorica incalzante ed efficace su tutti i fronti. Ma quando si parla di Savoini e dei collegamenti con la Russia, sia lui sia gli altri esponenti della Lega abbandonano questa strategia, sostituendola con un muro di negazioni anche dell'evidenza. Un fatto curioso, che possiamo provare a osservare con l'aiuto di Sherlock Holmes.Continua a leggere

Governo : Salvini - ‘non si faceva più niente - non sono fatto per scaldare sedia’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Ci siamo lasciati che ero ministro, ora non lo sono più, ma l’onore vale più di mille ministeri, lo dico a testa alta. Non sono fatto per stare lì a scaldare la sedia. Voglio tornare al Governo potendo fare le cose”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. “Se avessi voluto fare una vita tranquilla, avrei fatto finta di niente, sarei rimasto ministro anche se non mi facevano ...

Avviato procedimento nei confronti dell'agente che ha fatto salire il figlio di Salvini sulla moto d'acqua della Polizia : Ai primi di agosto il dipartimento di Polizia competente per territorio avrebbe Avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell’agente che ha fatto salire sulla moto d’acqua della Polizia il figlio di Matteo Salvini.L’agente è stato convocato dal questore di Livorno che gli ha comunicato l’avviamento della procedura. Al momento non sarebbe stata fatta ancora nessuna proposta di sanzione, avverso la quale ...

Di Maio : "Sul Pd ero scettico - mi hanno stupito. Salvini? Gli avevo offerto il Tesoro - ha fatto melina" : “Dopo le europee avevo detto alla Lega ‘prendetevi il commissario dell’Italia ma si è fatta melina, non avevano a cuore il cambiamento dell’Europa. Oppure gli avevo detto ‘prendetevi il ministero dell’Economia per la flax tax’”. Incassata la fiducia delle Camere, Luigi Di Maio torna a parlare dell’ormai ex alleato di governo. Il neo ministro degli Esteri, ospite a Di Martedì su ...