Cristina Chiabotto in Luna di miele a Formentera con Marco Roscio : Cristina Chiabotto e Marco Roscio dopo le nozze sono volati a Formentera per festeggiare la luna di miele in un mare di passione. Cristina Chiabotto e il marito Marco Roscio, dopo il matrimonio da favola nella reggia di Venaria a Torino, si sono trasferiti sulla Isla e il settimanale “Chi” li ha pizzicati più innamorati, belli e in forma che mai tra scambi di baci e avvinghiamenti bollenti. Entrambi 33enni, belli come il sole, lui addominali ...

Spazio - i piani di SpaceX per i primi viaggi privati sulla Luna - Marte e oltre : le ultime sul programma Starship [GALLERY] : Elon Musk, CEO di SpaceX, ha presentato l’ultimo aggiornamento sul programma Starship/Super Heavy davanti al primo prototipo di Starship completamente assemblato, che eseguirà il suo primo volo di prova nelle prossime settimane. Musk ha voluto fornire una panoramica dell’attuale progettazione e una tabella di marcia per gli sviluppi futuri. SpaceX intende continuare a sviluppare i suoi rapidi progressi compiuti nel corso degli ultimi dieci anni ...

Abbiamo trovato su Encelado (una Luna di Saturno) i mattoni della vita : (immagine: Getty Images) Grazie Cassini. Nonostante la missione si sia conclusa nel settembre 2017 con il tuffo della sonda spaziale nell’atmosfera di Saturno, i dati raccolti continuano a regalare meraviglie. L’ultima è che su Encelado, una delle lune del Signore degli anelli del Sistema solare, ci potrebbero davvero essere le condizioni per generare la vita come la conosciamo sulla Terra. Un team della Nasa ha infatti trovato, ...

Il reattore nucleare per colonizzare la Luna può cambiare il mercato dell’energia sulla Terra : La Terra vista dalla Luna. (foto: NASA/Newsmakers) All’interno del Nevada national security site, dal novembre del 2017 al marzo del 2018 si sono tenute le quattro fasi di sperimentazioni di Krusty (l’acronimo di Kilopower reactor using stirling technology), un piccolo reattore nucleare passivo, in grado di generare da 1 a 10kW di energia elettrica. Le sue dimensioni lo renderebbero trasportabile su un qualsiasi veicolo spaziale, adatto quindi a ...

Coppa America - varata a Cagliari la nuova Luna Rossa : Terza fra le barche di classe AC75 sinora “lanciate”, la Luna Rossa costruita a Nembro e vista scendere in acqua a Cagliari si mostra molto diversa da Emirates Team New Zealand e da American Magic

L'oroscopo del giorno 4 ottobre - seconda sestina : la Luna entra nel segno del Capricorno : L'oroscopo del giorno 4 ottobre 2019 è pronto a mettere 'le ali' al prossimo venerdì. In questo frangente, l'Astrologia applicata ai settori della vita relativi all'amore e al lavoro scopre le carte analizzando il periodo in relazione agli ultimi sei simboli dello zodiaco. In questo caso ad avere l'esclusiva sulle odierne predizioni saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di sapere quali sono i segni ...

Vela - varata a Cagliari 'Luna Rossa' : 17.05 E' nata la nuova Luna Rossa,il monoscafo della classe Ac75 che prenderà parte nel 2021 alla 36.ma edizione dell'America's cup ad Auckland,in Nuova Zelanda, dove l'imbarcazione targata PradaPirelli si presenterà da sfidante ufficiale.E' stata la mano di Miuccia Prada a varare a Cagliari la nuova barca che inizierà subito gli allenamenti. "E' una nuova generazione di barche molto interessante,partiamo allo stesso livello degli altri ...

Vela - Coppa America 2021 : Luna Rossa ha varato l’imbarcazione a Cagliari! Incomincia l’avventura : L’avventura di Luna Rossa verso la Coppa America 2021 è ufficialmente iniziata. Oggi pomeriggio, presso il molo Ichnusa di Cagliari, è infatti stato varato il monoscafo che tra 16 mesi sarà impegnato nella baia di Auckland col sogno di battere Team New Zealand nelle loro acque e alzare al cielo la Coppa dalle Cento Ghinee (il trofeo sportivo più antico al mondo, la prima regata andò in scena addirittura nel 1851). Festa grande nel ...

Cristina Chiabotto in Luna di miele a Formentera con Marco Roscio : Cristina Chiabotto e Marco Roscio dopo le nozze sono volati a Formentera per festeggiare la luna di miele in un mare di passione. Cristina Chiabotto e il marito Marco Roscio, dopo il matrimonio da favola nella reggia di Venaria a Torino, si sono trasferiti sulla Isla e il settimanale “Chi” li ha pizzicati più innamorati, belli e in forma che mai tra scambi di baci e avvinghiamenti bollenti. Entrambi 33enni, belli come il sole, lui addominali ...

Luna Rossa che sorge : La vela al popolo. È quella della Coppa America, che in Italia ha un suo vissuto tutto particolare. Azzurra, il Moro di Venezia, Luna Rossa, con qualche contorno più o meno importante come Mascalzone Latino e Più 39, hanno regalato stagioni esaltanti. La vela, nonostante D’Alema, o forse anche per D

Cristina Chiabotto in Luna di miele : fisico e lato B da urlo in bikini : “Ho coronato il mio sogno d’amore”. Sono le parole che Cristina Chiabotto, fresca sposina, lascia al settimanale Chi dopo il matrimonio con il suo Marco Roscio. I due, dopo un anno e mezzo di fidanzamento, si sono giurati amore eterno lo scorso 21 settembre nella chiesa di Sant’Uberto, nella splendida cornice della Reggia Venaria (Torino), dove la ex Miss Italia e showgirl, con un meraviglioso abito di Alberta Ferretti, è arrivata accompagnata ...

Cristina Chiabotto e Marco Roscio Luna di miele da sogno (ma il suo lato B lo è ancora di più) : Freschissimi di matrimonio, celebrato a Torino nella reggia di Venaria, Cristina Chiabotto e Marco Roscio sono volati a Formentera per godersi la loro romantica luna di miele. In un mare da sogno, i neo sposini sono stati pizzicati dai paparazzi dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Leg

Cristina Chiabotto - Luna di miele bollente con Marco : Subito dopo le nozze sono volati a Formentera per festeggiare la luna di miele in un mare di passione. Cristina Chiabotto e il marito Marco Roscio, dopo il matrimonio da favola nella reggia di Venaria a Torino, si sono trasferiti sulla Isla e il settimanale Chi li ha pizzicati più innamorati, belli e in forma che mai tra scambi di baci e avvinghiamenti bollenti. Entrambi 33enni, belli come il sole, lui addominali scolpiti e lei corpo perfetto, ...

Ascensori per la Luna - nuova call della NASA : La nuova era di esplorazione della Luna è ormai alle porte: in questo scenario, la NASA è alla continua ricerca di nuove proposte per lo sviluppo di sistemi di atterraggio Lunare riutilizzabili, per il programma Artemis, che porterà la prima donna e il prossimo uomo a camminare sulla superficie della Luna, con lo scopo di stabilire una presenza umana sostenibile entro il 2028. Dopo le ultime revisioni del programma Artemis di giugno e agosto ...