Indagine in Vaticano | Pignatone in campo se ci sarà processo

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 3 ottobre 2019) L'ex procuratore della Repubblica di Roma Giuseppe, nominato oggi da papa Francesco nuovo presidente del Tribunale dello Stato della Citta' del, entrera' inanche sul fascicolo prodotto dall'inchiesta in corso su operazioni finanziarie, e in cui sono stati acquisiti documenti della Segreteria di Stato e dell'Autorita' di informazione finanziaria (Aif), se e quando il fascicolo oggi in mano al promotore di giustizia Gian Piero Milano e all'aggiunto Alessandro Diddi produrra' un. Nel caso, insomma, in cui si arrivera' a dei rinvii a giudizio,- che da procuratore di Roma si e' gia' occupato di questioni come le inchieste sullo Ior e sulla scomparsa di Emanuela Orlandi - potrebbe essere il presidente della Corte o comunque decidera' chi condurra' il. Tra l'altro, inritrova con un ruolo diverso proprio il pg aggiunto ...

espressonline : ?? ESCLUSIVO ESPRESSO - Un clamoroso scandalo finanziario rischia di travolgere, di nuovo, il #Vaticano - DI… - fattoquotidiano : INDAGINE IN VATICANO Sotto accusa un monsignore e il capo dell’Autorità finanziaria - Agenzia_Ansa : Indagine Segreteria di Stato-Aif, sospesi 5 dirigenti in #Vaticano #ANSA -