GP Beghelli 2019 | il percorso ai raggi X Il circuito dello Zappolino per fare la

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Domenica 6 ottobre andrà in scena la ventiquattresima edizione del Gran Premio Bruno. Saranno 199,3 i chilometri che i corridori dovranno percorrere da Monteveglio a Monteveglio, in provincia di Bologna. Anche quest’anno ilsarà caratterizzato dal, comprendente l’omonimo gran premio della montagna. Un tracciato molto selettivo e senza un attimo di tregua fino all’arrivo. Si partirà dalla sede operativa della, ma il via ufficiale avverrà nel centro città di Monteveglio. Il primo traguardo volante sarà già al chilometro 3, a Vignola. Dopodiché verrà affrontato il brevissimodel Gessiere, che toccherà le località di Castelvetro e Ca’ di Sola. Al termine di questo, la corsa farà il suo ritorno a Monteveglio, dove comincerà ildeldi 1,6 chilometri; un’ascesa da ripetere dieci volte ...

