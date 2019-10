Elodie e Mahmood | la notizia è confermata ed è bellissima

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Grandi notizie per la musica italiana. Sono infatti state rese note le nomination per gli MTV EMAs 2019 che si terranno domenica 3 novembre a Siviglia. La manifestazione, una delle più importanti a livello europeo per quello che riguarda la musica mondiale, vede Ariana Grande come la grande favorita, con un totale di sette nomination, tra cui quelle nelle categorie “Best Artist e “Best video”, per la sua hit virale “thank you, next”, e per “Best Song” insieme a Shawn Mendes. Alle sue spalle due dei fenomeni più importanti di quest’anno e due artisti propri della generazione Z, ovvero Lil Nas X, autore della viralissima “Old Town Road” e Billie Eilish, autrice di “Bad Guy” e dell’album “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” con sei nomination, seguiti da J Balvin con cinque nomination e Lizzo e Taylor Swift con quattro.Tra gli artisti con più ...

IdaDiGrazia : #Rassegnastampa #2ottobre #MTVEMAs2019 Ariana Grande fa il pieno di nomination. #Coez #Elodie #ElettraLamborghini… - CorrNazionale : Da Billie Eilish a Shawn Mendes: le nomination degli MTV EMAs 2019. In lizza per il Best Italian Act: Coez, Elodie,… - zazoomnews : Mahmood Elodie Elettra Lamborghini tra i nominati del Best Italian Act agli MTV EMA 2019 - #Mahmood #Elodie… -