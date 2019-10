Degrado choc a Roma Pure la metro al collasso | La Raggi è di troppo

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Aurora Vigne La denuncia di Alessandro Morelli, deputato della Lega e presidente della Commissione Trasporti alla Camera: "È vergognoso, non funziona nulla" Allarme spazzatura eincontinua a essre alla ribalta delle cronache in questi giorni. Dopo la denuncia dell'Asl riguardo ai rifiuti e quella dei presidi, oggi ne spunta un'altra. "È vergognoso. Le pocherimaste aperte a, oltretutto centralissime, hanno scale mobili che non funzionano, uscite bloccate per lavori risalenti a mesi fa, treni fuori servizio e rom che assediano i passeggeri - afferma Alessandro Morelli, deputato della Lega - Spostandosi la situazione non migliora: per accedere allaCipro c’è un ascensore guasto ricoperto dalla spazzatura". video 1762880 Nel suo video-denucia postato sul suo profilo Facebook, il presidente della Commissione Trasporti alla Camera mostra ...