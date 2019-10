Campidoglio | mostre | eventi e appuntamenti per il weekend

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Roma – Roma Capitale della cultura anche per questocon un fitto calendario di incontri,, attività. Eccone alcuni per il fine settimana di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre. Per la prima domenica del mese, il 6 ottobre ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana. Per informazioni www. museiincomuneroma.it. Domenica 6 ottobre, oltre alle collezioni permanenti dei Musei, è possibile visitare gratuitamente le tantein corso a esclusione della mostra Claudio Imperatore al Museo dell’Ara Pacis. Inoltre, sono in programma visite guidate per adulti e famiglie dal titolo Ci vediamo alle 11! Speciale prima domenica del mese, alla riscoperta delle collezioni stabili, in occasione, appunto, delle aperture con biglietto gratuito. Le visite si svolgono al Museo di Roma in Trastevere, al Museo di Roma e alla Galleria ...

