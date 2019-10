Alitalia | la holding Atlantia è pronta a sfilarsi dal salvataggio | “Incertezza su

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019)daldi. In ballo ci sono i rischi intrinsechi dell’operazione, certo, ma soprattutto l’incertezza sulla revoca della concessione alla controllata Autrostrade per l’Italia. La minaccia dellacontrollata dalla famiglia Benetton è contenuta in una lettera inviata al governo – come riportano Repubblica e Il Sole 24ore – che contiene il parere negativo degli advisor e la mancanza di volontà di investire nell’operazione per “senso di responsabilità” nei confronti degli azionisti e dei dipendenti del gruppo. Una grana pesante per il governo Conte 2 quando mancano 12 giorni alla data fissata come scadenza per la presentazione dell’offerta vincolante da parte della newco costituita da Ferrovie dello Stato, Tesoro, Delta Airlines e proprioche, in teoria, avrebbe dovuto essere ...

