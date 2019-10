Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Massimo Ugolini da Sky Sport dice che contro il Genk in Championsin panchina si tratta di una, che rientra nelle normale rotazioni dell’allenatori. Anche se – aggiungiamo noi –è andato in panchina già col Brescia. Ugolini: «La gestione ci sta comeè il capitano, anche lui deve dare l’esempio. Certo sarebbe potuto andare Younes in». Le anticipazioni di Sky Sport sono state confermate. Lorenzonon giocherà in Champions. Il capitano del Napoli va in. È fuori dall’undici iniziale scelto da Carlo Ancelotti. Il tecnico opta per una coppia d’attacco inedita: Lozano e Milik che non hanno giocato nemmeno un minuto insieme. Saranno loro il fronte avanzato del Napoli contro il Genk. A centrocampo la mediana a quattro classica, quella che piace di più ad Ancelotti con tre centrocampisti. In ...

Spazio_Napoli : - 100x100Napoli : Sky, l’esclusione di Insigne è una scelta tecnica: la spiegazione - napolista : Sky: Insigne in tribuna per scelta tecnica «La gestione ci sta come scelta tecnica, Insigne è il capitano, anche l… -