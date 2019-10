Risultati Europa League | 2^ giornata | il programma completo e le classifiche aggiornate

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)– Si torna in campo per la secondadi, la competizione entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della stagione. In campo due squadre italiane, la Roma e Lazio impegnate rispettivamente contro Wolfsberger e Rennes. Ma sono tante altre le partite di grande interesse, trasferta per il Manchester United che dovrà vedersela con l’AZ, promette spettacolo, gol ed emozioni la sfida tra Feyernoord e Porto, i Rangers impegnati sul campo dello Young Boys. L’Arsenal affronta in casa lo Standard Liege, il PSV in trasferta contro il Rosenborg, il Siviglia invece davanti al pubblico amico contro l’APOEL. giovedì ore 16.50 FC Astana-Partizan giovedì ore 18.55 Alkmaar-Manchester Utd Basaksehir-Monchengladbach Besiktas-Wolves Braga-Slovan Bratislava CSKA ...

UPistozzi : @natonel52 @pisto_gol sinceramente non hai mai visto giocare la Juve, se non nelle partite contro la tua squadra.… - GiuBlackWhite : Infatti i suoi risultati e quelli della Juve, in Europa, sono sotto gli occhi di tutti. Senza gioco, in Europa, non… - RisultatiIT : ? #ChampionsLeague Le CLASSIFICHE aggiornate dopo le partite di martedi. RISULTATI e STAT ????… -