LIVE Genk-Napoli 0-0 | Champions League in DIRETTA | difficoltà nel secondo tempo per i

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA59′ Seconda sostituzione per il. Mertens in, Elmas out. 57′ Callejon ha sprecato un rigore a porta vuota, il suo destro finisce di metri fuori, non ci voleva. 55′ Si riscalda Mertens, che dovrebbe essere il prossimo ad entrare. 53′ Arriva il nono corner per il. 52′ La prima ammonizione del match è per il giapponese Ito. 50′ Conclusioni a raffica del, la difesa deldiventa un muro. 48′ Ottimo cross di Malcuit, Milik prova l’ennesimo colpo di testa, la sfera finisce di poco sopra la traversa. 46′ INIZIA IL! 19:52 Le statistiche dicono: nove tiri per parte, 7 corner e 46% di possesso palla per la squadra belga, 4 calci d’angolo e 54% di possesso palla per i ragazzi di Ancelotti. 19:48 Ilnon ha espresso il proprio miglior gioco nei ...

