iPhone 11 display non originale provoca un errore

Fonte : allmobileworld

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Purtropo i centri non autorizzati Apple non potranno più cambiare ildell'11 in quanto Apple ha installato un chip con una sub-routine in grado di dialogare con il sistema operativo del iOS dell'

Cinquetacche : #iPhoneXS o #iPhone11...? Display a parte direi che iPhone 11 è la scelta ideale: migliori fotocamere, migliore aut… - CsMatao : Troca de display e bateria iPhone SE. - MarioBlackLab : @anselmo7105 No, solo i colori soliti più questo nuovo! -