Annunciato lo splendido controller third party per PS4 Scuf Vantage 2

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)è undi terze parti incredibilmente comodo e altamente personalizzabile per PlayStation 4. Dispone di quattro paddle posteriori personalizzabili, pulsanti laterali extra, frontalini intercambiabili e levette analogiche: è sostanzialmente la risposta di PS4 all'Elite Wireless di Microsoft. Bene, oraha2, che migliora il suo predecessore.L'impugnatura è stata migliorata. Le funzioni dei trigger sono state aggiornate, con ancora più opzioni di personalizzazione. C'è una nuovissima app di personalizzazione per i giocatori per configurare il proprioper giocare su PC. Ecco alcune delle migliorie apportate:Inoltre sono rimaste le funzionalità originali di, tra cui la sensibilità dei trigger regolabile, levette analogiche, D-pad scambiabili, rimappatura e la strana barra di controllo audio sensibile al tocco alla base.Leggi ...