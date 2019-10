Salvini e Meloni contro Fioramonti | Il crocefisso in aula non si tocca

Sondaggi - Meloni strappa lo scettro di capopopolo a Salvini : cresce il gradimento del Conte bis : Il Pd scende sotto al 20%, pesa la scissione di Renzi mentre Salvini ora deve guardarsi dalla Meloni che attrae gli elettori...

Sondaggio Pagnoncelli : Matteo Renzi boom - quanti punti mangia al Pd. Crolla la Lega di Salvini - Giorgia Meloni fa il botto : Cambiano le intenzioni di voto - sottolinea il consueto Sondaggio di Pagnoncelli per il Corriere - soprattutto per la nascita di Italia Viva, la nuova formazione di Renzi, stimata intorno al 4.8%. Il Pd è quello che ne esce più ridimensionato: oggi è infatti al 19,5%. I punti persi sono dovuti sos

Stragi di mafia - Renzi dà la linea e Salvini e Meloni lo seguono : “Berlusconi? Indagini senza logica” - “Ridicolizzano la magistratura” : La strada l’ha aperta Renzi, che ha parlato di un’inchiesta “senza uno straccio di prova“. Subito dopo si sono accodati uno dopo l’altro la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il segretario della Lega Matteo Salvini. E’ l’anomalo fronte schierato contro l’inchiesta che cerca di fare luce sui mandanti delle Stragi di mafia del 1992 e 1993, nel cui fascicolo è finito indagato anche ...

Sondaggi Emg : Lega in calo al 32 - 2% - Pd e M5s stabili - Italia viva in crescita. Fiducia in Salvini al 40 - Conte al 37. Seguono Meloni e Di Maio : Lega in calo di un punto (-0,9%) rispetto al 19 settembre, ma sempre primo partito al 32,2 per cento. Pd e M5s stabili rispettivamente al 20,3 (+0,1) e 18,7 (+ 0,2) per cento dei consensi, con una leggera tendenza positiva. Se si votasse oggi, secondo le rilevazioni di Emg Acqua per Agorà su Rai3, il Carroccio sarebbe in testa seguito da democratici e 5 stelle. Poi Fratelli d’Italia stabile al 7,3%, Forza Italia al 6,8% (-0,2), Italia ...

Giorgia Meloni - euro-golpe contro Salvini : "Sassoli nemico degli italiani - ribaltone nato a Strasburgo" : "Un nemico degli italiani". Giorgia Meloni ad alzo zero con David Sassoli, il presidente (del Pd) dell'Europarlamento. Insieme a Paolo Gentiloni, è uno dei due connazionali ai vertici delle nomine Ue, ma dal palco di Atreju la leader di Fratelli d'Italia tuona: "Di gente così non abbiamo bisogno". L

Giorgia Meloni - la sfida a Salvini e Meloni : "Cosa dovete firmare se volete essere alleati di FdI" : Un "patto anti-inciuci". Dal palco di Atreju, Giorgia Meloni lancia la sfida a Matteo Salvini e Silvio Berlusconi: "Chi vuole essere nostro alleato firmi un patto anti-inciucio e si impegni a rimanere in questa metà campo, basta ambiguità". Riferimento alla Lega, che nel 2018 ottenne la vittoria rel

Matteo Salvini - il sondaggio Emg Acqua : il "premier" è lui - Conte e Meloni dietro. Renzi a picco : È sempre Matteo Salvini il leader che ispira più fiducia negli italiani. Il sondaggio Emg Acqua per Agorà su Raitre assegna al segretario della Lega il 40% dei sostegni, davanti al premier Giuseppe Conte con il 39 per cento. Dietro, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia al 29% e Luigi Di Maio al 28 pe

Mara Carfagna gela Salvini e Meloni : "In piazza con voi solo a una condizione". Chi deve restare fuori : "Deciderà il partito". Mara Carfagna, intervistata da La Stampa, è gelida sulla possibilità di scendere in piazza personalmente insieme a Matteo Salvini e Giorgia Meloni nella grande mobilitazione organizzata dalla Lega che dovrebbe servire a rilanciare il centrodestra unito. "Io non sono pregiudizi

Salvini e Meloni in allarme per “fughe” da FI - ma Berlusconi rassicura : "Ipotesi che non esiste". Silvio Berlusconi e' sceso in campo per garantire la compattezza e l'unita' di Forza Italia, smentendo che vi possa essere una fuga di parlamentari azzurri attratti dalle sirene del nuovo progetto di Matteo Renzi. "Ieri su indicazione dei miei capigruppo mi sono voluto raccordare con questi deputati, ho telefonato e non c'e' nessuno che mi abbia detto che la partecipazione alla cena organizzata da Mara Carfagna avesse ...

Sondaggio Demos di Ilvo Diamanti : trionfo per Matteo Salvini e Giorgia Meloni - la loro alleanza è vincente : Quale coalizione se mai si tornasse alle urne potrebbe ottenere la maggioranza? Secondo il Sondaggio Demos illustrato da Ilvo Diamanti su La Repubblica, l'alleanza che più di tutte convince gli elettori è quella composta dalla Lega di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che arriva a

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - indiscrezione a sorpresa : "Incontro a pranzo" senza la Meloni : Incontro a Milano tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. L'indiscrezione è dell'agenzia Adkronos, che parla di un faccia a faccia a pranzo tra i leader di Forza Italia e Lega. Prove di dialogo nel "nuovo" centrodestra, dunque, come auspicato lunedì scorso da piazza Montecitorio, dove Giorgia Meloni

La Vardera presenta ‘Il peggio di me’ : “Racconto i compromessi. Candidato di Salvini e Meloni? Non mi chiesero mai programmi per Palermo” : “Questo libro è uno spaccato di vita vera. Se nel film ho svelato il peggio di certa politica e il voto di scambio politico mafioso, qui invece è un racconto autobiografico, racconto i miei errori e compromessi, gli azzardi”. Così racconta Ismaele La Vardera, giornalista de Le Iene già noto per il suo film “Il Sindaco Italian Politcs for Dummies“, e ora autore de “Il peggio di me. La storia del Candidato ...

Meloni e Salvini in piazza a Roma contro i “poltronari” : “Elezioni - elezioni!” e “Ladri di sovranita’” : E' la piazza contro le poltrone. Le stesse che occupava la Lega governativa fino a un mese fa, e ora passate ai "poltronari dell'inciucio". Sono Giorgia Meloni e Matteo Salvini i nuovi 'barricaderi' che, insieme, protestano davanti Montecitorio contro il Conte bis nelle stesse ore in cui chiede la fiducia alla Camera. "Elezioni, elezioni!" e "Ladri di sovranita'", sono le parole d'ordine della piazza convocata da Fratelli d'Italia ma che ...

Berlusconi a Salvini e Meloni : un tavolo comune per il Centrodestra : Berlusconi a Salvini e Meloni: un tavolo comune per il Centrodestra."La coalizione di Centrodestra l'ho fondata io, è l'unica che può vincere