Premi di laurea Comitato Leonardo | domande entro l' 8 novembre

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Ilha indetto per il 2019 la 22esima edizione delo funzionale aare le migliori tesi direlativamente a svariate discipline che affrontino il tema del made in Italy. Nello specifico, imessi a concorso saranno 11 e si tratta di: otto borse di studio, tre tirocini retribuiti. Isono offerti da celebri aziende italiane di particolare rilievo nel campo della gioielleria, della moda, del design, della meccanica e dell'energia, della tecnologia, del cibo, della digitalizzazione e dei finanziamenti all'internazionalizzazione. Caratteristiche deiCome già precedentemente anticipato, ia concorso consistono in tirocini retribuiti e borse di studio e saranno destinati a giovani studenti italiani che possiedano i requisiti stabiliti nello specifico da ciascun bando. Si tratta di un contributo di notevole rilevanza, che favorisce il ...

univaq : Bandi borse di studio, stage e premi - Univaq - 'Commendatore Elia Federic' - Bando per l'assegnazione di 5 borse d… - laurgob : RT @infogiovaniroma: Dalla @SapienzaRoma 85 borse di studio annuali destinate a laureati particolarmente meritevoli che intendano iscrivers… - StellaSirio60 : RT @infogiovaniroma: Dalla @SapienzaRoma 85 borse di studio annuali destinate a laureati particolarmente meritevoli che intendano iscrivers… -