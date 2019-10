Oroscopo di ottobre | i segni zodiacali più fortunati e quelli meno

L'Oroscopo di domani 2 ottobre - 1ª metà zodiaco : classifica - Gemelli e Cancro '5 stelle' : L'oroscopo di domani mercoledì 2 ottobre 2019 riapre questo giro di consultazioni astrologiche analizzando la giornata di mercoledì. In primo piano dunque, il giro di boa di metà settimana sviscerato dal punto di vista dell'amore e del lavoro. Ad essere soppesati come al solito in questa sede i primi sei segni, sottoposti ad analisi approfondite rivolte alla qualità delle effemeridi di propria competenza. Senz'altro tanti di voi saranno in ...

Oroscopo Sagittario - ottobre : buona vitalità per il segno : È iniziato il decimo mese dell'anno. Quali saranno le previsioni astrologiche riguardanti il periodo di ottobre per tutti i nati sotto il segno del Sagittario? Leggiamo, di seguito, le stelle e l'Oroscopo sull'amore, la salute ed il lavoro del nono segno zodiacale. Presenti anche riferimenti per affrontare bene le giornate in arrivo. Negli ultimi tempi, con Giove in aspetto interessante, avete vissuto un momento favorevole a livello ...

Oroscopo Capricorno - ottobre : possibili difficoltà per gli affari : È arrivato il mese di ottobre, primo periodo della stagione autunnale. Cosa avranno in serbo gli astri e le stelle per i nati sotto il segno del Capricorno? Vediamo l'Oroscopo con lavoro, salute e amore, e scopriamo come affrontare al meglio le giornate in arrivo. Negli ultimi tempi, i nati sotto il decimo segno zodiacale non hanno vissuto delle grandi novità, ma in campo lavorativo ci sono state molte riconferme. Il periodo precedente, ha visto ...

Oroscopo Scorpione - ottobre : nuova passionalità nei sentimenti : Il primo mese della stagione autunnale è arrivato. Cosa avranno in serbo le stelle per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione? Leggiamo, di seguito, le stelle con amore, lavoro e salute di ottobre per l'ottavo segno zodiacale. L'ultimo periodo per il segno dello Scorpione non è stato semplice da affrontare, soprattutto in campo amoroso ci sono state delle questione da organizzare al meglio. Con Venere in transito favorevole è stato poi ...

Oroscopo Bilancia - ottobre : periodo di chiarimenti per l'amore : È giunto il mese di ottobre. Quali sono le previsioni astrologiche che riguardano tutti i nati sotto il segno della Bilancia nel periodo autunnale compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2019? Di seguito, le stelle con lavoro, amore e salute per il settimo segno zodiacale, con consigli e accorgimenti per affrontare le giornate in arrivo. Nell'ultimo periodo, in campo sentimentale, avete vissuto un buon momento, con Venere dalla vostra parte non è ...

Oroscopo Pesci - ottobre : nuova voglia di amare - possibili incontri importanti : È arrivato il mese di ottobre. Scopriamo le previsioni per l'ultimo segno zodiacale: cosa accadrà ai Pesci? Vediamo le stelle con amore, salute e il lavoro per il periodo compreso tra l'1 ed il 31 ottobre 2019. Nell'ultimo periodo avete vissuto dei momenti di stress che non hanno favorito il recupero psicofisico. Sono state molte le cose da affrontare e non avete dato priorità al vostro riposo. A livello sentimentale non è stato semplice fare ...

Oroscopo Acquario ottobre : sentimenti sottotono : Inizia il decimo mese dell'anno. Scopriamo l'Oroscopo previsto per il segno dell'Acquario, leggendo le previsioni su amore, lavoro e salute. Di seguito, le stelle e gli astri per il periodo compreso tra il primo ed il 31 ottobre 2019; presenti anche consigli per affrontare bene le giornate in arrivo. Le ultime settimane sono state per l'Acquario di grande recupero. Si è trattato di una ripresa amorosa, lavorativa ed anche psicofisica. Non è ...

Oroscopo 1° ottobre : buone stelle per il lavoro del Capricorno : Inizia il mese di ottobre per i segni zodiacali. Cosa avranno in serbo le stelle per la giornata di martedì 1° ottobre 2019? Di seguito, vediamo le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Astrologia del giorno 1° ottobre da Ariete e Vergine Ariete: con Venere in opposizione dovrete affrontare qualche discussione in campo sentimentale. Nel lavoro avrete molte cose da fare e vi sentirete particolarmente stanchi in serata. Toro: in ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 1 ottobre : Cancro sensibile - Acquario triste : Le sensazioni amorose entrano in gioco nelL'oroscopo dell'amore per i single di martedì e puntano un riflettore sugli affetti e le possibilità di ciascun segno zodiacale. Nel fiume di emozioni che sprigiona una Luna sensuale in Scorpione, nuove storie prendono forma grazie a un modo di fare magnetico che l'astro d'argento elargisce non solo a Scorpione ma anche a Cancro, Pesci, Capricorno, Sagittario, Bilancia e Vergine. Di seguito le previsioni ...

L'Oroscopo del giorno 2 ottobre - da Bilancia a Pesci : la Luna entra in Sagittario : L'oroscopo del giorno 2 ottobre 2019 mette in primo piano il grande momento offerto dalla Luna ai nati in Sagittario. Dunque, buone notizie in arrivo dall'Astrologia per questo mercoledì di metà settimana, in primis per gli amici che hanno nel proprio Tema Natale il simbolo del meraviglioso segno di Fuoco citato poc'anzi. La fortuna non guarderà solamente in direzione del Sagittario, questo è poco ma sicuro: in base a quanto estrapolato dalle ...

Oroscopo di domani di Paolo Fox : previsioni martedì 1 ottobre : Oroscopo Paolo Fox di domani: le previsioni del 1 ottobre Come vivranno il 1 ottobre tutti i segni dello zodiaco? Vediamo l’Oroscopo di domani di Paolo Fox per i primi quattro segni dello zodiaco. ARIETE: giornata positiva, quella di domani, che aprirà un ottobre che darà qualche speranza in più sia sul lavoro sia in amore. TORO: sia oggi sia domani dovranno portare pazienza con i colleghi e soprattutto con il partner. GEMELLI: in ...

L'Oroscopo di domani 1 ottobre : Leone attivo - Sagittario energico : L'oroscopo dedicato ai sentimenti e alle opportunità lavorative di martedì punta un riflettore sulle vite di ciascun simbolo zodiacale, indicando una strada da intraprendere per raggiungere il benessere e la serenità tanto ambiti. Molteplici astri come Urano in Toro, Marte in Vergine e Luna in Scorpione esortano ad agire, cogliendo gli attimi che capitano in maniera fulminea per realizzare qualcosa di concreto. Di seguito le previsioni ...

L'Oroscopo del giorno - martedì 1° ottobre : Ariete conservativo - conferme per i Gemelli : Durante la giornata di martedì 1° ottobre, i nativi Capricorno cercheranno di confermare i propri successi lavorativi, anche se dovrà tenere conto di alcuni imprevisti, mentre per Toro si preannuncia una Luna nuova, che vi darà la possibilità di essere più concreti, più decisi in ambito sentimentale. Venere potrebbe mettere agitazione ai nativi Cancro, mentre per Vergine sarà una giornata estremamente positiva per quanto riguarda l'ambito ...

Oroscopo Bilancia - ottobre : mese di alti e bassi - insicurezza in amore : Il mese di ottobre si rivelerà un tantino faticoso per il segno, già a partire dalle prime settimane infatti qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare fastidi fisici o malesseri stagionali. Le difficoltà non mancheranno anche per quanto riguarda i sentimenti, è un momento di alti e bassi in cui non mancano le insicurezze e i dubbi. Dunque all’interno dei rapporti di coppia saranno frequenti le incomprensioni, mentre coloro i ...