Gianmarco Tamberi è in finale ai Mondiali di Atletica di Doha nel salto in alto

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Sono venuto a Doha sapendo di aver lavorato tantissimo per essere competitivo” : Gianmarco Tamberi supera le qualificazioni nel salto in alto maschile ai Mondiali di Atletica, mentre non ce la fa Stefano Sottile, che chiude 16° e non riesce a rientrare tra i primi 12. Entrambi gli azzurri a fine gara si sono fermati ai microfoni della RAI per parlare della gara appena conclusa. Gianmarco Tamberi: “Sentivo la gara, non vedevo l’ora di tornare in pedana. Durante la gara mi sentivo bene, mi sentivo sul pezzo, dovevo ...

Atletica - Mondiali 2019 : Gianmarco Tamberi fa centro - finale nel salto in alto! Il capitano vola a 2.29 - out Sottile : Gianmarco Tamberi stacca il pass per la finale del salto in alto ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, il capitano della nostra Nazionale è riuscito a centrare l’obiettivo della vigilia e venerdì 4 ottobre (ore 19.15) tornerà in pedana per andare a caccia della medaglia a Doha (capitale del Qatar). Il marchigiano, al rientro in gara dopo una lunga assenza a causa di un infortunio, ha completato la propria missione con brillante personalità ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 1° ottobre. Davide Re vola in semifinale! Debutta Gianmarco Tamberi. Folorunso e Pedroso in semifinale! Claudio Stecchi mina vagante nell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.16: Secondo errore per Stefano Sottile che è nuovamente appeso ad un filo 17.16: TAMBERIIIIIIIIIIIIII!!! All’ultimo tentativo riesce a superare 2.29 e la finale si avvicinaaaaa!!! 17.15: C’è l’azzurro Chiappinelli al via della prima batteria dei 3000 siepi. I primi 3 in finale e i 6 migliori tempi. Al via: Martin Grau (Ger), Zak Seddon (Gbr), Tom Erling Kårbø (Nor), ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 1° ottobre. Davide Re vola in semifinale! Debutta Gianmarco Tamberi. Claudio Stecchi mina vagante nell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00: Molto bene Michael Norman: lo statunitense vince con 45″00 la quarta batteria, secondo il giamaicano Gaye (45″02), terzo Scotch (Botswana) in 45″10 15.59: Nell’alto si ritira per infortunio l’ucraino Bohdan Bondarenko, il vincitore del Golden Gala a giugno 15.56: Questi i protagonisti della quarta batteria dei 400: Alonzo Russell (Bah), Leungo Scotch (Bot), ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 1° ottobre - debuttano Davide Re e Gianmarco Tamberi. Claudio Stecchi mina vagante nell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare – Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, oggi martedì 1° ottobre si assegnano ben quattro titoli a Doha e si preannuncia una giornata davvero scoppiettante nella capitale del Qatar. Riflettori puntati in particolar modo sulla finale maschile dei 200 metri dove Noah ...

Atletica - Mondiali 2019 : incognita Gianmarco Tamberi - fermo da giugno. Possibile sorpresa Stefano Sottile nel salto in alto : Grande attesa in casa Italia per quel che potranno fare Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile ai Mondiali di Doha 2019. I due alfieri azzurri arrivano all’appuntamento clou in maniera completamente diversa. Se il fuoriclasse delle Fiamme Gialle ha avuto una lunga serie di infortuni e l’impegno iridato può essere considerato il vero esordio stagionale, il rappresentante delle Fiamme Azzurre si è tolto molte soddisfazioni che gli hanno ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Per me sono tutte tappe di passaggio verso l’Olimpiade” : Gianmarco Tamberi ha accusato un problema al polpaccio sinistro che gli impedirà di prendere parte alla tappa di Parigi della Diamond League: il marchigiano ha rilasciato un’intervista al “Corriere dello Sport” nella quale ha parlato della tabella di marcia che affronterà verso i Mondiali di Doha. L’azzurro salterà ogni altro appuntamento: “Non è un infortunio, lo chiamerei un campanello d’allarme suonato ...

Atletica - Gianmarco Tamberi si infortuna al polpaccio e salta la Diamond League di Parigi : Tegola per Gianmarco Tamberi: l’azzurro ha accusato un problema al polpaccio sinistro che gli impedirà di prendere parte alla tappa di Parigi della Diamond League. Il marchigiano avrebbe dovuto essere uno dei protagonisti del salto in alto sabato 24 agosto, ma ha preferito non rischiare. I Mondiali di Doha sono troppo vicini per forzare e correre pericoli inutili e così l’azzurro è costretto a rinunciare per non aggravare il piccolo ...

Gianmarco Tamberi : «Sono un uomo in missione per Tokyo 2020» : Gianmarco Tamberi: «Sono un uomo in missione per Tokyo 2020»Gianmarco Tamberi: «Sono un uomo in missione per Tokyo 2020»Gianmarco Tamberi: «Sono un uomo in missione per Tokyo 2020»Gianmarco Tamberi: «Sono un uomo in missione per Tokyo 2020»Gianmarco Tamberi: «Sono un uomo in missione per Tokyo 2020»Gianmarco Tamberi: «Sono un uomo in missione per Tokyo 2020»Gianmarco Tamberi: «Sono un uomo in missione per Tokyo 2020»Gianmarco Tamberi: «Sono un ...

Gianmarco Tamberi - che fenomeno… nel basket! Finta spezza caviglie e tripla : il pubblico impazzisce [VIDEO] : Gianmarco Tamberi fa impazzire il pubblico del #GGG, torneo di beneficenza organizzato insieme a Datome e Paltrinieri: il saltatore azzurro firma una tripla clamorosa che diventa virale sui social Fenomeno dell’atletica italiana, ma con una carriera da ‘cestista mancato’. La passione per il basket di Gianmarco Tamberi è cosa nota, ma il saltatore azzurro possiede anche un talento niente male. Lo ha dimostrato durante il #GGG, torneo di ...