Formula 1 | Fernando Alonso non ha dubbi | “non ho nessuna intenzione di tornarci a breve

Fonte : sportfair

(Di martedì 1 ottobre 2019) Lo spagnolo ha allontanato il suo possibile ritorno in1, sottolineando di essere concentrato sulla Dakar 2020 Il prossimo obiettivo diè la Dakar 2020, il pilota spagnolo si sta preparando per partecipare al famosissimo rally-raid che si terrà il prossimo gennaio. Lapresse Dopo aver svolto due test nelle scorse settimane, il driver di Oviedo sarà ai nastri di partenza del prossimo rally in Marocco, step fondamentale per testare la propria preparazione. Niente ritorno in1 dunque atermine per, come ammesso durante la presentazione del videogioco Grid: “il prossimo rally in Marocco sarà molto importante in vista della mia partecipazione alla Dakar. Sulla1, non hodi tornare atermine. Ho deciso di lasciare l’anno scorso per riprendere fiato dopo 18 anni al massimo livello e dedizione totale, e la mia idea ...

bellabravait : «Oggi in Spagna tutti legano la Formula 1 a me: ho tutto il peso sulle mie spalle.» (Fernando Alonso) - giannicuzzani : RT @mbmarino: Fernando Pessoa, poeta portoghese (miope!), studiava il percorso più lungo possibile per accompagnare a casa la fidanzata. A… - no_te_salves : RT @mbmarino: Fernando Pessoa, poeta portoghese (miope!), studiava il percorso più lungo possibile per accompagnare a casa la fidanzata. A… -