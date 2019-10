Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) ROma, 1 ott. (AdnKronos) – “E’ una sceltaperché 23 miliardi di maggiore Iva avrebbero avuto un impatto negativo sulla crescita pari, secondo le stime della stessa Nadef, allo 0,4% del pil. Ora, invece, cancellazione degliIva ed avvio della riduzione del cuneo fiscale concorreranno in maniera determinante agli obiettivi programmatici di crescita”. Ad affermarlo in una nota è lacommentando la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza varata ieri dal Consiglio dei ministri nella quale il Governo ha programmato ladegliIva previsti per il 2020 a legislazione vigente. “Si conferma inoltre – sottolinea– l’importante obiettivo della diffusione di mezzi elettronici di pagamento sicuri e tracciabili. Obiettivo da perseguirsi, come sottolineato dal ...

TV7Benevento : Def: Confcommercio, strada giusta disattivazione aumenti Iva... -