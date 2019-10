Concorso per gli insegnanti precari | 24mila in cattedra dal 2020

Sindacati e Miur firmano intesa - Concorso per assumere 24 mila precari : Qualcosa si sblocca per i tanti precari del mondo della scuola: i Sindacati del comparto di Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e ministero dell’Istruzione hanno firmato un’intesa che prevede un decreto legge per un concorso straordinario che porti all’assunzione di circa 24 mila precari da almeno 36 mesi di servizio (in totale sono 70 mila quelli che hanno queste caratteristiche), a cui si aggiungerà poi un concorso ...

Precari della Scuola - firmato l’accordo al Miur : ok al Concorso per 24 mila posti : firmato l'accordo sui Precari della Scuola tra ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti e i sindacati. Via libera al concorso per 24 mila docenti Precari che hanno 36 mesi di servizio nella Scuola statale negli ultimi otto anni. Ok all'abilitazione anche per gli idonei che avranno acquisito almeno 7/10 alla prova.Continua a leggere

Vito Nicastri condannato a 9 anni per Concorso esterno in associazione mafiosa : L’imprenditore trapanese Vito Nicastri è stato condannato dal Gup, in abbreviato, per concorso esterno in associazione mafiosa, a nove anni di carcere.Nicastri, soprannominato Re dell’Eolico” per i suoi investimenti nelle energie rinnovabili, secondo l’accusa sarebbe stato tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro.condannato a nove anni anche il fratello dell’imprenditore, Roberto ...

Concorso Regione Campania : risultati delle prove previsti per la fine di ottobre : I risultati delle prove preselettive del Concorso della Regione Campania, terminate martedì 24 settembre, non sono stati ancora resi noti. Per i tantissimi partecipanti, laureati e diplomati che sono in attesa di conoscere gli esiti dei loro test per l’eventuale passaggio alla prossima prova scritta, è notizia certa che tutti gli elaborati, relativi a tutte le categorie dei profili contemplati dal Concorso, sono stati trasferiti da Napoli a Roma ...

Ministero della Salute : bando di Concorso per dirigenti sanitari - scadenza 28 ottobre : La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato nella giornata del 27 settembre 2019, un nuovo bando pubblico mirato all'assunzione a tempo indeterminato di 40 unità di personale dirigenziale sanitario medico da destinare alle esigenze degli uffici centrali e periferici di competenza del Ministero della Salute....Continua a leggere

Autentica svolta sul bando per Concorso INPS 2019 da oggi 30 settembre : Stanno arrivando indicazioni molto interessanti sul bando per concorso INPS 2019. La notizia non era scontata, considerando il fatto che le prossime assunzioni coinvolgeranno in prima istanza coloro che sono inseriti nelle graduatorie esistenti. Tuttavia, siamo al cospetto di una necessità specifica, vale a dire quella di dover inserire addirittura 5476 nuove risorse, ragion per cui si rende necessario organizzare un nuovo concorso dal quale ...

Concorso per 34 operatori tecnici al San Martino di Genova : scadenza bando a ottobre : Il Policlinico San Martino di Genova ha indetto un pubblico Concorso per 34 posti da operatore tecnico. Gli addetti saranno assunti con contratto a tempo indeterminato e dovranno occuparsi della gestione delle chiamate presso la struttura, con la qualifica di "Incaricato al pubblico servizio". Operatore tecnico a Genova: titoli e requisiti richiesti Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario possedere i requisiti generali: ...

Agenzie delle dogane - Concorso per 40 funzionari esperti : scadenza al 27 ottobre : L'Agenzia della dogane e dei Monopoli ha indetto un concorso pubblico per la ricerca di 40 funzionari doganali, esperti in analisi matematiche e statistiche. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 settembre. Bando di concorso per 40 funzionari all'Agenzia delle dogane: prove d'esame, requisiti e titoli richiesti Per essere ammessi al concorso, i partecipanti devono possedere i requisiti generali previsti: essere cittadini ...