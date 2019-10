Caniggia | Io drogato? Una bugia Mio figlio manipolato da mia moglie

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Marco Gentile Claudioha risposto alle accuse dellaMariana Nannis: "Sofia è una ragazza spettacolare e in salute. Al contrario di queste barbarie che dice Mariana che ha anchemio" Alexanderdi Claudio ex attaccante di Atalanta, Roma, River Plate e Boca Juniors, è stato molto duro nei confronti del padre durante la trasmissione "Live Non è la d'Urso". Il primogenito dell'ex centravanti della nazionale argentina e dellaMariana Nannis ha attaccato così il padre: "Mio padre veniva a prendermi a scuola, poi mi lasciava in macchina e mi diceva di non andarmene, mentre lui intanto era in compagnia di prostitute”. Qualche settimana fa la Nannis aveva attaccato duramenteaffermando come il coniuge avesse una relazione con una prostituta: "Mio marito ha un’amante, una prostituta, che lo droga per avere i suoi ...

barBoeSzyslak : @wonder_ste Er meno drogato stasera lì è Caniggia - beatricezefferi : RT @waowawes: Baby Caniggia più drogato di Caniggia senior #LiveNoneLadUrso -