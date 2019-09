Totti riparte dal calcio a 8 e scherza | “Gliene mancava uno”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 30 settembre 2019) Francescoproprio non ne vuole sapere di appendere le scarpette al chiodo. A 43 anni scende in campo per beneficienza.protagonista di un’iniziativa benefica per l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Lo riporta Il Corriere dello Sport: “Nuova avventura per Francesco, che questa sera ha allacciato nuovamente gli scarpini per giocare nella lega cacio a otto. L’ex capitano giallorosso, ora con la fascia al braccio per laSporting Club, è sceso sul campo del suo centro sportivo alla Longarina per la prima partita di campionato contro l’Atletico Winspeare F8. A pochi minuti dald’inizio del match Francescohato: “Mi hanno chiamato perché gliuno. Se ce la faccio? Mica devo correre io, deve correre il pallone. Sono trent’anni che corre. È un’esperienza piacevole perché gioco con tutti gli amici, è un ritrovo ...